https://ria.ru/20211013/vaktsina-1754382974.html

МИД призвал британские СМИ извиниться за статью о "краже" формулы вакцины

МИД призвал британские СМИ извиниться за статью о "краже" формулы вакцины - РИА Новости, 13.10.2021

МИД призвал британские СМИ извиниться за статью о "краже" формулы вакцины

Британские издания, опубликовавшие статьи о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca для создания "Спутник V" должны последовать примеру газеты Daily Express и РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:42

2021-10-13T14:42

2021-10-13T14:42

распространение коронавируса

в мире

astrazeneca

сергей лавров

здоровье - общество

российский фонд прямых инвестиций

мария захарова

коронавирусы

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Британские издания, опубликовавшие статьи о краже Россией формулы вакцины AstraZeneca для создания "Спутник V" должны последовать примеру газеты Daily Express и извиниться перед российскими разработчиками препарата, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее сообщалось, что Британская газета Daily Express внесла поправки и извинилась за публикацию материла о якобы краже Россией формулы вакцины AstraZeneca для создания российской вакцины."Когда этот вопиющий фейк, переходящий в откровенный бред, появился, мы даже не стали его комментировать или публиковать опровержения. Исходили из того, что англичане разберутся сами, чем их информационно кормят. (Глава МИД РФ - ред.) Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос СМИ, отметил, что мы уже ничему не можем удивляться, когда дело касается информации от британских таблоидов", - написала Захарова в Telegram.Она добавила, что у журналистов как минимум одного из изданий, Daily Express, "хватило порядочности и остатков совести, чтобы принести свои извинения". "Желтушной The Sun, как первоначальному источнику дезы, видимо, просить прощения не с руки, они ограничились внесением коррективов в первоначальный текст издания, приведя цитату из заявления РФПИ. Удосужились, так сказать", - уточнила представитель МИД."В общем, если профессиональная порядочность, основанная на журналистских стандартах, не стала окончательно пустым звуком для британских изданий, у них ещё есть шанс сохранить некое подобие чести и уважения к читателю и принести свои извинения российским разработчикам вакцины", - отметила Захарова. Она пояснила, что помимо The Sun это относится к Independent, Edinburgh Evening News и другим изданиям, "называть которые авторитетными было бы теперь весьма опрометчивым поступком"."Или пойдём путём заявлений? У меня всё готово, осталось нажать "красную кнопку", и рубрика "Антифейк" пополнится новыми проштампованными скринами лживых публикаций. Подождём", - заключила представитель МИД.О том, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала для разработки "Спутника V" сообщила газета Sun, которую потом перепечатали другие СМИ, в том числе и Daily Express. Директор центра Гамалеи (разработчик "Спутника V") Александр Гинцбург еще в апреле, рассказывая РИА Новости самый смешной, по его мнению, миф про "Спутник V", пересказал байку о том, что российские хакеры украли план создания вакцины у AstraZeneca, и отметил, что такая информация "очень порадовала и посмешила".

https://ria.ru/20211012/vaktsina-1754166758.html

https://ria.ru/20211011/vaktsina-1754021970.html

https://ria.ru/20211011/vaktsina-1754000376.html

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