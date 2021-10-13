https://ria.ru/20211013/ukraina-1754359622.html

В Киеве у посольства Грузии началась акция в поддержку Саакашвили

В Киеве у посольства Грузии началась акция в поддержку Саакашвили - РИА Новости, 13.10.2021

В Киеве у посольства Грузии началась акция в поддержку Саакашвили

Акция в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проходит у здания посольства Грузии в Киеве, трансляцию ведет телеканал "Украина 24". РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:02

2021-10-13T13:02

2021-10-13T13:02

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михаил саакашвили

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задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Акция в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проходит у здания посольства Грузии в Киеве, трансляцию ведет телеканал "Украина 24".По данным телеканала, на акцию собрались до 50 человек. Активисты держат флаги Украины и Грузии и плакаты с призывами освободить Саакашвили. Также они хотят передать обращение к правительству Грузии с просьбой отпустить экс-президента из-под стражи.Акция проходит мирно, на месте дежурят правоохранители.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211013/saakashvili-1754320530.html

https://ria.ru/20211011/obeschanie-1754077142.html

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рустави

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в мире, киев, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, рустави, задержание саакашвили в грузии