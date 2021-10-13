https://ria.ru/20211013/ukraina-1754359622.html
В Киеве у посольства Грузии началась акция в поддержку Саакашвили
В Киеве у посольства Грузии началась акция в поддержку Саакашвили - РИА Новости, 13.10.2021
В Киеве у посольства Грузии началась акция в поддержку Саакашвили
Акция в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проходит у здания посольства Грузии в Киеве, трансляцию ведет телеканал "Украина 24". РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:02
2021-10-13T13:02
2021-10-13T13:02
в мире
киев
грузия
михаил саакашвили
владимир зеленский
рустави
задержание саакашвили в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752787765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85d30743c711c53f32a645eac684e537.jpg
КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Акция в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проходит у здания посольства Грузии в Киеве, трансляцию ведет телеканал "Украина 24".По данным телеканала, на акцию собрались до 50 человек. Активисты держат флаги Украины и Грузии и плакаты с призывами освободить Саакашвили. Также они хотят передать обращение к правительству Грузии с просьбой отпустить экс-президента из-под стражи.Акция проходит мирно, на месте дежурят правоохранители.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211013/saakashvili-1754320530.html
https://ria.ru/20211011/obeschanie-1754077142.html
киев
грузия
рустави
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752787765_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2733fe708c5f3b96bac2de2e94d343dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, рустави, задержание саакашвили в грузии
В Киеве у посольства Грузии началась акция в поддержку Саакашвили
"Украина 24": в Киеве у посольства Грузии началась акция в поддержку Саакашвили