https://ria.ru/20211013/turtsiya-1754368816.html

Туристам рассказали о рисках из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Турции

Туристам рассказали о рисках из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Турции - РИА Новости, 13.10.2021

Туристам рассказали о рисках из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Турции

Суточный прирост случаев заболеваемости коронавирусом в Турции побил рекорд с апреля 2021 года, но туристы не отказываются от поездок в эту страну, их отдыху... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:00

2021-10-13T15:00

2021-10-13T15:01

туризм

египет

мальдивы

оаэ

стамбул

мексика

турция

куба

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Суточный прирост случаев заболеваемости коронавирусом в Турции побил рекорд с апреля 2021 года, но туристы не отказываются от поездок в эту страну, их отдыху пока ничего не препятствует, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли.Суточный прирост случаев коронавируса в Турции составил 12 октября 33,8 тысячи, это максимальный показатель с 29 апреля, сообщил во вторник Минздрав страны. В "Интуристе" агентству рассказали, что россияне не отказываются от путешествий в Турцию. "Туры в Стамбул и на побережье Средиземного моря сейчас пользуются повышенным спросом", — указали в пресс-службе.Не фиксируют отказов от забронированных туров и в Tez Tour. "Основной прирост случаев коронавируса приходится на столицу, в то время как ситуация в курортных зонах остается стабильной", — указали собеседники. В "Интуристе" подтвердили, что сейчас антиковидные ограничения в Турции соблюдаются очень строго. "Без наличия отрицательного ПЦР-теста, справки о перенесенном заболевании или сертификата о вакцинации, а также HES-кодов туристов не посадят на рейс. В самой Турции распечатанные формы с HES-кодом необходимо носить с собой обязательно и предъявлять на входе в ТЦ или музеи", — добавили в пресс-службе."Ситуация с увеличением заболевших в Турции напоминает прошлогоднюю, тогда все так же начиналось. Скорее всего, еще будут введены дополнительные ограничения, и, если к Новому году "не распогодится", могут быть ужесточения в плане карантинных мер", — сказал гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян."Сейчас смещение фокуса происходит в сторону зимне-летних направлений, таких как Египет, Эмираты, Мальдивы, Куба, Доминикана и Мексика. Поэтому само по себе закрытие Турции станет лишь неудобным, но по факту некритичным", — продолжил он.В "Интуристе" указали, что в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации Турция может ввести ограничения на работу ресторанов, но это не скажется на отдыхе туристов. "Как показала практика прошлой зимы, гости голодными не остаются, так как все точки общественного питания продолжат продавать блюда навынос", — уточнили в туркомпании.

https://ria.ru/20211011/koronavirus-1754102845.html

https://ria.ru/20211012/doplata-1754201207.html

https://ria.ru/20211012/turtsiya-1754194987.html

египет

мальдивы

оаэ

стамбул

мексика

турция

куба

доминикана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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