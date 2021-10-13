https://ria.ru/20211013/turtsiya-1754368816.html
Туристам рассказали о рисках из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Турции
Туристам рассказали о рисках из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Турции - РИА Новости, 13.10.2021
Туристам рассказали о рисках из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Турции
Суточный прирост случаев заболеваемости коронавирусом в Турции побил рекорд с апреля 2021 года, но туристы не отказываются от поездок в эту страну, их отдыху... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:00
2021-10-13T15:00
2021-10-13T15:01
туризм
египет
мальдивы
оаэ
стамбул
мексика
турция
куба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752113139_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_da0d83223472fe44d974889c4fd4e363.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Суточный прирост случаев заболеваемости коронавирусом в Турции побил рекорд с апреля 2021 года, но туристы не отказываются от поездок в эту страну, их отдыху пока ничего не препятствует, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли.Суточный прирост случаев коронавируса в Турции составил 12 октября 33,8 тысячи, это максимальный показатель с 29 апреля, сообщил во вторник Минздрав страны. В "Интуристе" агентству рассказали, что россияне не отказываются от путешествий в Турцию. "Туры в Стамбул и на побережье Средиземного моря сейчас пользуются повышенным спросом", — указали в пресс-службе.Не фиксируют отказов от забронированных туров и в Tez Tour. "Основной прирост случаев коронавируса приходится на столицу, в то время как ситуация в курортных зонах остается стабильной", — указали собеседники. В "Интуристе" подтвердили, что сейчас антиковидные ограничения в Турции соблюдаются очень строго. "Без наличия отрицательного ПЦР-теста, справки о перенесенном заболевании или сертификата о вакцинации, а также HES-кодов туристов не посадят на рейс. В самой Турции распечатанные формы с HES-кодом необходимо носить с собой обязательно и предъявлять на входе в ТЦ или музеи", — добавили в пресс-службе."Ситуация с увеличением заболевших в Турции напоминает прошлогоднюю, тогда все так же начиналось. Скорее всего, еще будут введены дополнительные ограничения, и, если к Новому году "не распогодится", могут быть ужесточения в плане карантинных мер", — сказал гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян."Сейчас смещение фокуса происходит в сторону зимне-летних направлений, таких как Египет, Эмираты, Мальдивы, Куба, Доминикана и Мексика. Поэтому само по себе закрытие Турции станет лишь неудобным, но по факту некритичным", — продолжил он.В "Интуристе" указали, что в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации Турция может ввести ограничения на работу ресторанов, но это не скажется на отдыхе туристов. "Как показала практика прошлой зимы, гости голодными не остаются, так как все точки общественного питания продолжат продавать блюда навынос", — уточнили в туркомпании.
https://ria.ru/20211011/koronavirus-1754102845.html
https://ria.ru/20211012/doplata-1754201207.html
https://ria.ru/20211012/turtsiya-1754194987.html
египет
мальдивы
оаэ
стамбул
мексика
турция
куба
доминикана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752113139_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_f83aadff0c47817d6aec8c2c8f691592.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, мальдивы, оаэ, стамбул, мексика, турция, куба, доминикана, tez tour, новости - туризм, интурист, туристы, туризм, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
15:00 13.10.2021 (обновлено: 15:01 13.10.2021)
Туристам рассказали о рисках из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Турции
Туроператоры РФ пока не видят рисков для отдыхающих в ухудшении ситуации с COVID в Турции
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Суточный прирост случаев заболеваемости коронавирусом в Турции побил рекорд с апреля 2021 года, но туристы не отказываются от поездок в эту страну, их отдыху пока ничего не препятствует, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли.
Суточный прирост случаев коронавируса в Турции составил 12 октября 33,8 тысячи, это максимальный показатель с 29 апреля, сообщил во вторник Минздрав страны.
В "Интуристе" агентству рассказали, что россияне не отказываются от путешествий в Турцию. "Туры в Стамбул и на побережье Средиземного моря сейчас пользуются повышенным спросом", — указали в пресс-службе.
Не фиксируют отказов от забронированных туров и в Tez Tour. "Основной прирост случаев коронавируса приходится на столицу, в то время как ситуация в курортных зонах остается стабильной", — указали собеседники.
В "Интуристе" подтвердили, что сейчас антиковидные ограничения в Турции соблюдаются очень строго. "Без наличия отрицательного ПЦР-теста, справки о перенесенном заболевании или сертификата о вакцинации, а также HES-кодов туристов не посадят на рейс. В самой Турции распечатанные формы с HES-кодом необходимо носить с собой обязательно и предъявлять на входе в ТЦ или музеи", — добавили в пресс-службе.
"Ситуация с увеличением заболевших в Турции напоминает прошлогоднюю, тогда все так же начиналось. Скорее всего, еще будут введены дополнительные ограничения, и, если к Новому году "не распогодится", могут быть ужесточения в плане карантинных мер", — сказал гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"Сейчас смещение фокуса происходит в сторону зимне-летних направлений, таких как Египет, Эмираты, Мальдивы, Куба, Доминикана и Мексика. Поэтому само по себе закрытие Турции станет лишь неудобным, но по факту некритичным", — продолжил он.
В "Интуристе" указали, что в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации Турция может ввести ограничения на работу ресторанов, но это не скажется на отдыхе туристов. "Как показала практика прошлой зимы, гости голодными не остаются, так как все точки общественного питания продолжат продавать блюда навынос", — уточнили в туркомпании.