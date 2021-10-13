https://ria.ru/20211013/turizm-1754369051.html

Власти Адыгеи представили турпроект "Долина Мые"

Власти Адыгеи представили турпроект "Долина Мые" - РИА Новости, 13.10.2021

Власти Адыгеи представили турпроект "Долина Мые"

Дан старт туристическому проекту "Долина Мые" по четырём экскурсионным маршрутам Майкопа, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:56

2021-10-13T13:56

2021-10-13T16:24

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КРАСНОДАР, 13 окт – РИА Новости. Дан старт туристическому проекту "Долина Мые" по четырём экскурсионным маршрутам Майкопа, сообщает пресс-служба правительства региона.Адыгея ежегодно привлекает сотни тысяч российских туристов, и власти республики стараются знакомить гостей не только с природными красотами региона, но и с его историей и культурой, говорится в сообщении."Участниками проекта "Долина Мые" могут стать как гости, так и жители республики. Для них подготовлены четыре экскурсионных маршрута по памятным и узнаваемым местам столицы Адыгеи", - отмечает пресс-служба.Сообщается, что проект реализуется некоммерческой организацией "Культпросвет" совместно с властями республиканской столицы – Майкопа."Один из самых интересных, на мой взгляд, туров – "Адыгский очаг", экскурсия на смотровую площадку монумента "Единение и Согласие". Впервые она прошла в минувшее воскресенье и собрала 30 человек, в том числе гостей из Кемерово и Петропавловска-Камчатского", - рассказал глава республики Мурат Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20210729/adygeya-1743506595.html

https://ria.ru/20210701/adygeya-1739490979.html

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общество, республика адыгея, майкоп, мурат кумпилов, новости - туризм, туристы