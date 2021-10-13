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Пресс-конференция исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе
Пресс-конференция исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе - РИА Новости, 13.10.2021
Пресс-конференция исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе
19 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи ЛОМИДЗЕ, в ходе которой будут подведены итоги летнего туристического сезона 2021 года и рассказано об отпускных планах россиян на ноябрьские праздники.
2021-10-13T12:08
2021-10-13T12:08
2021-10-13T12:08
анонсы
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Задать вопросВ ходе пресс-конференции состоится подключение студии в Симферополе, где журналисты смогут задать свои вопросы участнику мероприятия.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Пресс-конференция исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе
19 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи ЛОМИДЗЕ, в ходе которой будут подведены итоги летнего туристического сезона 2021 года и рассказано об отпускных планах россиян на ноябрьские праздники.