https://ria.ru/20211013/tseny-1754400332.html

Россия не стремится сдерживать добычу нефти ради высоких цен, заявил Путин

Россия не стремится сдерживать добычу нефти ради высоких цен, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2021

Россия не стремится сдерживать добычу нефти ради высоких цен, заявил Путин

Россия не стремится сдерживать добычу нефти, чтобы цены выросли до небес, все движения должны быть плавными и сбалансированными, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:51

2021-10-13T15:51

2021-10-13T16:00

экономика

владимир путин

цены на нефть

россия

москва

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия не стремится сдерживать добычу нефти, чтобы цены выросли до небес, все движения должны быть плавными и сбалансированными, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не стремимся к тому, чтобы сдерживать добычу таким образом, чтобы цены подскочили до небес, как это на газовом рынке происходит, мы за то, чтобы это движение было плавным и сбалансированным", - сказал Путин, выступая в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211013/gaz-1754392799.html

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2021

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экономика, владимир путин, цены на нефть, россия, москва