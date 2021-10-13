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Культура
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В Сети раскритиковали ремейк "Один дома" после появления трейлера фильма
В Сети раскритиковали ремейк "Один дома" после появления трейлера фильма - РИА Новости, 13.10.2021
В Сети раскритиковали ремейк "Один дома" после появления трейлера фильма
На YouTube-канале 20th Century Studios опубликовали трейлер ремейка знаменитой рождественской комедии "Один дома". РИА Новости, 13.10.2021
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. На YouTube-канале 20th Century Studios опубликовали трейлер ремейка знаменитой рождественской комедии "Один дома". Как и в оригинальной ленте с Маколеем Калкиным, в перезапуске в центре событий тоже оказывается мальчик, которого родители забывают дома. Его зовут Макс (Арчи Йетс). Ребенку предстоит защитить коттедж и бесценную реликвию от пары авантюристов. Макс, конечно, как следует подготовится и расставит по дому несколько хитрых ловушек.За несколько часов трейлер набрал более миллиона просмотров, и зрители остались роликом недовольны. Видео получило 22 тысячи дизлайков при восьми тысячах отметок "нравится". В комментариях пользователи отметили, что лучше старых фильмов "Один дома" ничего не будет. "Им никогда, не заменить Маколея Калкина. Он был чудесным, веселым и самым лучшим. Даже по истечению стольких лет", "Это тот фильм, который явно не нуждается в перезапуске",— высказались они. Ремейк снял Дэн Мазер по сценарию Майкла Дэя и Стритера Сайделла. Вместе с Арчи Йетсом в комедии также появятся Элли Кемпер, Роб Делани, Айслинг Би, Кенан Томпсон и другие. Премьера комедии "Один дома" состоится 12 ноября на платформе Disney+.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
13:05 13.10.2021
 
В Сети раскритиковали ремейк "Один дома" после появления трейлера фильма

Трейлер ремейка комедии "Один дома" получил на YouTube 22 тысячи дизлайков

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. На YouTube-канале 20th Century Studios опубликовали трейлер ремейка знаменитой рождественской комедии "Один дома".
Как и в оригинальной ленте с Маколеем Калкиным, в перезапуске в центре событий тоже оказывается мальчик, которого родители забывают дома. Его зовут Макс (Арчи Йетс). Ребенку предстоит защитить коттедж и бесценную реликвию от пары авантюристов. Макс, конечно, как следует подготовится и расставит по дому несколько хитрых ловушек.
За несколько часов трейлер набрал более миллиона просмотров, и зрители остались роликом недовольны. Видео получило 22 тысячи дизлайков при восьми тысячах отметок "нравится".
В комментариях пользователи отметили, что лучше старых фильмов "Один дома" ничего не будет. "Им никогда, не заменить Маколея Калкина. Он был чудесным, веселым и самым лучшим. Даже по истечению стольких лет", "Это тот фильм, который явно не нуждается в перезапуске",— высказались они.
Ремейк снял Дэн Мазер по сценарию Майкла Дэя и Стритера Сайделла. Вместе с Арчи Йетсом в комедии также появятся Элли Кемпер, Роб Делани, Айслинг Би, Кенан Томпсон и другие.
Премьера комедии "Один дома" состоится 12 ноября на платформе Disney+.
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