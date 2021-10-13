https://ria.ru/20211013/tovarooborot-1754306494.html
Товарооборот между Россией и Китаем вырос в 2021 году на 29,8 процента
Товарооборот между Россией и Китаем вырос в 2021 году на 29,8 процента - РИА Новости, 13.10.2021
Товарооборот между Россией и Китаем вырос в 2021 году на 29,8 процента
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых трех кварталов 2021 года вырос на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T06:26
2021-10-13T06:26
2021-10-13T06:27
экономика
китай
россия
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ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых трех кварталов 2021 года вырос на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 102,529 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного управления КНР.Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 32,4% в годовом выражении и составил 47,401 миллиарда долларов, поставки из России в КНР выросли на 27,6%, составив 55,128 миллиарда долларов.Отдельно в сентябре товарооборот России и Китая составил 13,468 миллиарда долларов, экспорт из КНР в РФ достиг отметки в 6,601 миллиарда долларов, импорт из России в КНР – 6,867 миллиарда.По итогам 2020 года товарооборот между Россией и Китаем упал на 2,9% и составил 107,76 миллиарда долларов.
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экономика, китай, россия
06:26 13.10.2021 (обновлено: 06:27 13.10.2021)
Товарооборот между Россией и Китаем вырос в 2021 году на 29,8 процента
Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,8 процента по сравнению с прошлым годом
ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости.
Товарооборот между Россией
и Китаем
по итогам первых трех кварталов 2021 года вырос на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 102,529 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного управления КНР.
Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 32,4% в годовом выражении и составил 47,401 миллиарда долларов, поставки из России в КНР выросли на 27,6%, составив 55,128 миллиарда долларов.
Отдельно в сентябре товарооборот России и Китая составил 13,468 миллиарда долларов, экспорт из КНР в РФ достиг отметки в 6,601 миллиарда долларов, импорт из России в КНР – 6,867 миллиарда.
По итогам 2020 года товарооборот между Россией и Китаем упал на 2,9% и составил 107,76 миллиарда долларов.