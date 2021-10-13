https://ria.ru/20211013/tikhonov-1754211160.html

Биография Валерия Тихонова

Биография Валерия Тихонова - РИА Новости, 13.10.2021

Биография Валерия Тихонова

Директор Государственной фельдъегерской службы РФ, генерал-полковник Валерий Владимирович Тихонов родился 13 октября 1951 года в городе Старая Русса... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T04:30

2021-10-13T04:30

2021-10-13T04:30

справки

старая русса

валерий тихонов

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Директор Государственной фельдъегерской службы РФ, генерал-полковник Валерий Владимирович Тихонов родился 13 октября 1951 года в городе Старая Русса Новгородской области.В 1977 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт имени Н.А. Вознесенского (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет), в 1999 году – Северо-Западную академию государственной службы (ныне Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации).Трудовую деятельность начал в 1969 году слесарем-инструментальщиком на заводе "Старорусприбор".В 1969-1971 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.В 1977 году работал инженером отдела снабжения Балтийского судостроительного завода.В 1977-1984 годах – старший инженер, начальник отдела Главного управления снабжения Ленгорисполкома. С 1984 года Валерий Тихонов работал в органах государственной безопасности.В 1984-1992 годах занимал должности начальника отделения, заместителя начальника отдела Управления Комитета Государственной Безопасности (КГБ) СССР по Ленинградской области.С 1992 по 1993 год был заместителем начальника службы управления министерства безопасности (УМБ) России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.В 1993-1999 годах – заместитель начальника отдела безопасности по городу Санкт-Петербургу Главного управления охраны РФ, затем – Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.С 1999 по 2000 год занимал пост начальника отдела безопасности по городу Санкт-Петербургу ФСО РФ.С 2000 по 2001 год был начальником управления охраны по Северо-Западному федеральному округу ФСО РФ. В 2001-2004 годах – первый заместитель директора ФСО России.В 2004-2012 годах Тихонов занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга.25 июня 2012 года Валерий Тихонов был назначен директором Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации.Среди наград Валерия Тихонова – российские ордена Почета (2006), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2011). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

старая русса

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справки, старая русса, валерий тихонов