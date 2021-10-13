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Путин заявил, что террористы активно стягиваются в Афганистан
Путин заявил, что террористы активно стягиваются в Афганистан - РИА Новости, 13.10.2021
Путин заявил, что террористы активно стягиваются в Афганистан
Террористы из Ирака и Сирии собираются в Афганистане, они могут попытаться дестабилизировать ситуацию в странах СНГ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T20:07
2021-10-13T20:54
в мире
сирия
ирак
афганистан
владимир путин
снг
россия
талибан
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Террористы из Ирака и Сирии собираются в Афганистане, они могут попытаться дестабилизировать ситуацию в странах СНГ, заявил президент России Владимир Путин.Он подчеркнул, что это может дойти вплоть до начала прямой экспансии.Путин назвал ситуацию в стране после вывода американских войск непростой, и она только осложняется действиями группировок из состава ИГ*.Глава государства заметил, что возникающие потенциальные угрозы для Центральной Азии, Закавказья и других регионов подробно обсуждались на саммитах ОДКБ и ШОС в сентябре этого года."Эту тематику мы, конечно же, будем рассматривать и на предстоящем саммите СНГ", — заключил он.В феврале прошлого года в Катаре талибы и американцы подписали мирный договор: в обмен на вывод из республики войск НАТО боевики обещали разорвать связи с "Аль-Каидой"* и сесть за стол переговоров с администрацией страны.В августе этого года на фоне ухода из региона военных США талибы захватили все крупные города и заявили об окончании двадцатилетней войны. В сентябре они сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.*Террористическая организация, запрещена в России.
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в мире, сирия, ирак, афганистан, владимир путин, снг, россия, талибан, одкб, исламское государство
20:07 13.10.2021 (обновлено: 20:54 13.10.2021)
 
Путин заявил, что террористы активно стягиваются в Афганистан

Путин заявил, что террористы из Ирака и Сирии активно стягиваются в Афганистан

© AP Photo / Abdullah SahilМесто взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз
Место взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© AP Photo / Abdullah Sahil
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Террористы из Ирака и Сирии собираются в Афганистане, они могут попытаться дестабилизировать ситуацию в странах СНГ, заявил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что это может дойти вплоть до начала прямой экспансии.
"В этой связи важно вести постоянный мониторинг обстановки на афганской границе и быть готовыми противодействовать боевикам, а для этого координировать работу силовых структур, при необходимости проводить совместные спецоперации", — добавил российский лидер.
Путин назвал ситуацию в стране после вывода американских войск непростой, и она только осложняется действиями группировок из состава ИГ*.
Глава государства заметил, что возникающие потенциальные угрозы для Центральной Азии, Закавказья и других регионов подробно обсуждались на саммитах ОДКБ и ШОС в сентябре этого года.
"Эту тематику мы, конечно же, будем рассматривать и на предстоящем саммите СНГ", — заключил он.
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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Российская разведка заранее спрогнозировала развитие ситуации в Афганистане
В феврале прошлого года в Катаре талибы и американцы подписали мирный договор: в обмен на вывод из республики войск НАТО боевики обещали разорвать связи с "Аль-Каидой"* и сесть за стол переговоров с администрацией страны.
В августе этого года на фоне ухода из региона военных США талибы захватили все крупные города и заявили об окончании двадцатилетней войны. В сентябре они сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
*Террористическая организация, запрещена в России.
 
В миреСирияИракАфганистанВладимир ПутинСНГРоссияТалибанОДКБИсламское государство
 
 
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