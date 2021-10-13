https://ria.ru/20211013/terorristy-1754454296.html

Путин заявил, что террористы активно стягиваются в Афганистан

Путин заявил, что террористы активно стягиваются в Афганистан - РИА Новости, 13.10.2021

Путин заявил, что террористы активно стягиваются в Афганистан

Террористы из Ирака и Сирии собираются в Афганистане, они могут попытаться дестабилизировать ситуацию в странах СНГ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T20:07

2021-10-13T20:07

2021-10-13T20:54

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Террористы из Ирака и Сирии собираются в Афганистане, они могут попытаться дестабилизировать ситуацию в странах СНГ, заявил президент России Владимир Путин.Он подчеркнул, что это может дойти вплоть до начала прямой экспансии.Путин назвал ситуацию в стране после вывода американских войск непростой, и она только осложняется действиями группировок из состава ИГ*.Глава государства заметил, что возникающие потенциальные угрозы для Центральной Азии, Закавказья и других регионов подробно обсуждались на саммитах ОДКБ и ШОС в сентябре этого года."Эту тематику мы, конечно же, будем рассматривать и на предстоящем саммите СНГ", — заключил он.В феврале прошлого года в Катаре талибы и американцы подписали мирный договор: в обмен на вывод из республики войск НАТО боевики обещали разорвать связи с "Аль-Каидой"* и сесть за стол переговоров с администрацией страны.В августе этого года на фоне ухода из региона военных США талибы захватили все крупные города и заявили об окончании двадцатилетней войны. В сентябре они сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.*Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20211013/afganistan-1754386514.html

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в мире, сирия, ирак, афганистан, владимир путин, снг, россия, талибан, одкб, исламское государство