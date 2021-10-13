https://ria.ru/20211013/tayvan-1754340074.html

В МИД Китая одобрили позицию Лаврова по Тайваню

В МИД Китая одобрили позицию Лаврова по Тайваню - РИА Новости, 13.10.2021

В МИД Китая одобрили позицию Лаврова по Тайваню

Китайская сторона высоко ценит позицию по Тайваню, высказанную министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, рассчитывает на дальнейшее понимание и... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:37

2021-10-13T11:37

2021-10-13T11:37

в мире

китай

тайвань

мид кнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

чжао лицзянь

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ПЕКИН, 13 окт – РИА Новости. Китайская сторона высоко ценит позицию по Тайваню, высказанную министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, рассчитывает на дальнейшее понимание и поддержку РФ в этом вопросе, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает Тайвань частью Китайской Народной Республики, будет исходить из этого в своей политике."Мы высоко ценим соответствующую позицию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по Тайваню", - заявил дипломат.Он подчеркнул, что в мире есть только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство КНР - единственным законным правительством, представляющим весь Китай, "это факт, признанный международным сообществом"."Убеждены, что справедливое дело Китая по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, противодействию отделению и реализации национального воссоединения непременно продолжит получать поддержку и понимание со стороны международного сообщества, включая Россию", - указал он.Чжао Лицзянь также подчеркнул, что Китай твердо поддерживает усилия России по защите суверенитета и безопасности политической власти, а также по противодействию внешнему вмешательству.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20211006/tayvan-1753267853.html

https://ria.ru/20210816/kitay-1745895923.html

https://ria.ru/20210930/zhalkie-1752543126.html

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в мире, китай, тайвань, мид кнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, чжао лицзянь