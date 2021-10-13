В МИД Китая одобрили позицию Лаврова по Тайваню
Спикер МИД КНР Чжао Лицзянь высоко оценил позицию по Тайваню, высказанную Лавровым
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 13 окт – РИА Новости. Китайская сторона высоко ценит позицию по Тайваню, высказанную министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, рассчитывает на дальнейшее понимание и поддержку РФ в этом вопросе, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает Тайвань частью Китайской Народной Республики, будет исходить из этого в своей политике.
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"Мы высоко ценим соответствующую позицию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по Тайваню", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что в мире есть только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство КНР - единственным законным правительством, представляющим весь Китай, "это факт, признанный международным сообществом".
"Убеждены, что справедливое дело Китая по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, противодействию отделению и реализации национального воссоединения непременно продолжит получать поддержку и понимание со стороны международного сообщества, включая Россию", - указал он.
Чжао Лицзянь также подчеркнул, что Китай твердо поддерживает усилия России по защите суверенитета и безопасности политической власти, а также по противодействию внешнему вмешательству.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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