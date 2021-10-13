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США пообещали Израилю помощь в развитии связей с арабскими странами
США пообещали Израилю помощь в развитии связей с арабскими странами - РИА Новости, 13.10.2021
США пообещали Израилю помощь в развитии связей с арабскими странами
США будут помогать Израилю "укреплять и расширять" мирные отношения с арабскими и мусульманскими странами, говорится в заявлении офиса советника американского... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T00:09
2021-10-13T00:09
в мире
израиль
сша
энтони блинкен
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. США будут помогать Израилю "укреплять и расширять" мирные отношения с арабскими и мусульманскими странами, говорится в заявлении офиса советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана по итогам его встречи с главой израильского МИД Яиром Лапидом.Лапид, который, по условиям коалиционных соглашений, в будущем займет пост премьер-министра, находится с первым визитом в США, где новая администрация обещает развивать один из крупнейших дипломатических успехов экс-президента Дональда Трампа – "авраамические" договоренности о нормализации связей еврейского государства с соседями по ближневосточному региону.На среду запланирована встреча Лапида с коллегой из ОАЭ Абдуллой Бин Заидом в присутствии госсекретаря США Энтони Блинкена. При Трампе Израиль заключил соглашения об установлении дипломатических отношений с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом, который медлит с их ратификацией.С Салливаном Лапид обсудил ситуацию в секторе Газа с акцентом на важность практических шагов для улучшения жизни палестинского населения анклава. Они также обменялись мнениями по поводу угрозы со стороны Ирана, более углубленное обсуждение которой ведется в рамках регулярных консультаций советов национальной безопасности обеих стран.
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в мире, израиль, сша, энтони блинкен, яир лапид (министр иностранных дел израиля)
00:09 13.10.2021
 
США пообещали Израилю помощь в развитии связей с арабскими странами

США пообещали помочь Израилю в расширении связей с арабскими и мусульманскими странами

© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Амит Шааль
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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. США будут помогать Израилю "укреплять и расширять" мирные отношения с арабскими и мусульманскими странами, говорится в заявлении офиса советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана по итогам его встречи с главой израильского МИД Яиром Лапидом.
Лапид, который, по условиям коалиционных соглашений, в будущем займет пост премьер-министра, находится с первым визитом в США, где новая администрация обещает развивать один из крупнейших дипломатических успехов экс-президента Дональда Трампа – "авраамические" договоренности о нормализации связей еврейского государства с соседями по ближневосточному региону.
"Они обсудили углубление отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Марокко. Они согласились, что США и Израиль продолжат работу в тесном взаимодействии друг с другом над укреплением и расширением мирных отношений между Израилем и странами арабского и мусульманского мира", - сказано в пресс-релизе.
На среду запланирована встреча Лапида с коллегой из ОАЭ Абдуллой Бин Заидом в присутствии госсекретаря США Энтони Блинкена. При Трампе Израиль заключил соглашения об установлении дипломатических отношений с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом, который медлит с их ратификацией.
С Салливаном Лапид обсудил ситуацию в секторе Газа с акцентом на важность практических шагов для улучшения жизни палестинского населения анклава. Они также обменялись мнениями по поводу угрозы со стороны Ирана, более углубленное обсуждение которой ведется в рамках регулярных консультаций советов национальной безопасности обеих стран.
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В миреИзраильСШАЭнтони БлинкенЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)
 
 
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