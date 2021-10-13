https://ria.ru/20211013/svyazi-1754297220.html

США пообещали Израилю помощь в развитии связей с арабскими странами

США пообещали Израилю помощь в развитии связей с арабскими странами - РИА Новости, 13.10.2021

США пообещали Израилю помощь в развитии связей с арабскими странами

США будут помогать Израилю "укреплять и расширять" мирные отношения с арабскими и мусульманскими странами, говорится в заявлении офиса советника американского... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T00:09

2021-10-13T00:09

2021-10-13T00:09

в мире

израиль

сша

энтони блинкен

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. США будут помогать Израилю "укреплять и расширять" мирные отношения с арабскими и мусульманскими странами, говорится в заявлении офиса советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана по итогам его встречи с главой израильского МИД Яиром Лапидом.Лапид, который, по условиям коалиционных соглашений, в будущем займет пост премьер-министра, находится с первым визитом в США, где новая администрация обещает развивать один из крупнейших дипломатических успехов экс-президента Дональда Трампа – "авраамические" договоренности о нормализации связей еврейского государства с соседями по ближневосточному региону.На среду запланирована встреча Лапида с коллегой из ОАЭ Абдуллой Бин Заидом в присутствии госсекретаря США Энтони Блинкена. При Трампе Израиль заключил соглашения об установлении дипломатических отношений с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом, который медлит с их ратификацией.С Салливаном Лапид обсудил ситуацию в секторе Газа с акцентом на важность практических шагов для улучшения жизни палестинского населения анклава. Они также обменялись мнениями по поводу угрозы со стороны Ирана, более углубленное обсуждение которой ведется в рамках регулярных консультаций советов национальной безопасности обеих стран.

https://ria.ru/20210923/kupol-1751540369.html

израиль

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, сша, энтони блинкен, яир лапид (министр иностранных дел израиля)