https://ria.ru/20211013/svaty-1754393113.html
Кошмал: Премьера нового сезона сериала "Сваты" состоится в ближайшее время
Кошмал: Премьера нового сезона сериала "Сваты" состоится в ближайшее время - РИА Новости, 13.10.2021
Кошмал: Премьера нового сезона сериала "Сваты" состоится в ближайшее время
Премьера седьмого сезона популярного семейного сериала "Сваты" состоится в ближайшее время, сообщила исполнительница одной из главных ролей актриса Анна Кошмал. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:22
2021-10-13T15:22
2021-10-13T15:22
культура
новости культуры
кино и сериалы
сваты (сериал)
анна кошмал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602599918_0:0:600:337_1920x0_80_0_0_5c1ed10a83fa6eca04b47a0a3f69d6c4.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Премьера седьмого сезона популярного семейного сериала "Сваты" состоится в ближайшее время, сообщила исполнительница одной из главных ролей актриса Анна Кошмал."Ну что… Дождались! Уже скоро", – написала Кошмал в Instagram-stories, прикрепив ссылку на трейлер нового сезона сериала на YouTube.В седьмом сезоне сериала продолжатся приключения повзрослевшей Евгении Ковалевой и ее бабушек и дедушек. Известно, что новые серии снимали в Грузии. Предыдущий сезон сериала вышел в 2013 году."Сваты" – комедийный телесериал украинской студии "Квартал 95", в котором снимаются народные артисты России Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев и другие российские артисты.
https://ria.ru/20210720/svaty-1742013030.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602599918_57:0:506:337_1920x0_80_0_0_ec203c30d20e6d1be8d90681379e9f2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, сваты (сериал), анна кошмал
Кошмал: Премьера нового сезона сериала "Сваты" состоится в ближайшее время
Анна Кошмал: Премьера нового сезона сериала "Сваты" состоится в ближайшее время
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Премьера седьмого сезона популярного семейного сериала "Сваты" состоится в ближайшее время, сообщила исполнительница одной из главных ролей актриса Анна Кошмал.
"Ну что… Дождались! Уже скоро", – написала
Кошмал в Instagram-stories, прикрепив ссылку на трейлер нового сезона сериала на YouTube.
В седьмом сезоне сериала продолжатся приключения повзрослевшей Евгении Ковалевой и ее бабушек и дедушек. Известно, что новые серии снимали в Грузии. Предыдущий сезон сериала вышел в 2013 году.
"Сваты" – комедийный телесериал украинской студии "Квартал 95", в котором снимаются народные артисты России Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев и другие российские артисты.