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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211013/svaty-1754393113.html
Кошмал: Премьера нового сезона сериала "Сваты" состоится в ближайшее время
Кошмал: Премьера нового сезона сериала "Сваты" состоится в ближайшее время - РИА Новости, 13.10.2021
Кошмал: Премьера нового сезона сериала "Сваты" состоится в ближайшее время
Премьера седьмого сезона популярного семейного сериала "Сваты" состоится в ближайшее время, сообщила исполнительница одной из главных ролей актриса Анна Кошмал. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:22
2021-10-13T15:22
культура
новости культуры
кино и сериалы
сваты (сериал)
анна кошмал
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Премьера седьмого сезона популярного семейного сериала "Сваты" состоится в ближайшее время, сообщила исполнительница одной из главных ролей актриса Анна Кошмал."Ну что… Дождались! Уже скоро", – написала Кошмал в Instagram-stories, прикрепив ссылку на трейлер нового сезона сериала на YouTube.В седьмом сезоне сериала продолжатся приключения повзрослевшей Евгении Ковалевой и ее бабушек и дедушек. Известно, что новые серии снимали в Грузии. Предыдущий сезон сериала вышел в 2013 году."Сваты" – комедийный телесериал украинской студии "Квартал 95", в котором снимаются народные артисты России Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев и другие российские артисты.
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новости культуры, кино и сериалы, сваты (сериал), анна кошмал
15:22 13.10.2021
 
Кошмал: Премьера нового сезона сериала "Сваты" состоится в ближайшее время

Анна Кошмал: Премьера нового сезона сериала "Сваты" состоится в ближайшее время

© Квартал 95Анна Кошмал в сериале "Сваты"
Анна Кошмал в сериале Сваты
© Квартал 95
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Премьера седьмого сезона популярного семейного сериала "Сваты" состоится в ближайшее время, сообщила исполнительница одной из главных ролей актриса Анна Кошмал.
"Ну что… Дождались! Уже скоро", – написала Кошмал в Instagram-stories, прикрепив ссылку на трейлер нового сезона сериала на YouTube.
В седьмом сезоне сериала продолжатся приключения повзрослевшей Евгении Ковалевой и ее бабушек и дедушек. Известно, что новые серии снимали в Грузии. Предыдущий сезон сериала вышел в 2013 году.
"Сваты" – комедийный телесериал украинской студии "Квартал 95", в котором снимаются народные артисты России Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев и другие российские артисты.
Кадр из сериала Сваты
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КультураНовости культурыКино и сериалыСваты (сериал)Анна Кошмал
 
 
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