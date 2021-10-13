https://ria.ru/20211013/svaty-1754393113.html

Кошмал: Премьера нового сезона сериала "Сваты" состоится в ближайшее время

Кошмал: Премьера нового сезона сериала "Сваты" состоится в ближайшее время - РИА Новости, 13.10.2021

Кошмал: Премьера нового сезона сериала "Сваты" состоится в ближайшее время

Премьера седьмого сезона популярного семейного сериала "Сваты" состоится в ближайшее время, сообщила исполнительница одной из главных ролей актриса Анна Кошмал. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:22

2021-10-13T15:22

2021-10-13T15:22

культура

новости культуры

кино и сериалы

сваты (сериал)

анна кошмал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602599918_0:0:600:337_1920x0_80_0_0_5c1ed10a83fa6eca04b47a0a3f69d6c4.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Премьера седьмого сезона популярного семейного сериала "Сваты" состоится в ближайшее время, сообщила исполнительница одной из главных ролей актриса Анна Кошмал."Ну что… Дождались! Уже скоро", – написала Кошмал в Instagram-stories, прикрепив ссылку на трейлер нового сезона сериала на YouTube.В седьмом сезоне сериала продолжатся приключения повзрослевшей Евгении Ковалевой и ее бабушек и дедушек. Известно, что новые серии снимали в Грузии. Предыдущий сезон сериала вышел в 2013 году."Сваты" – комедийный телесериал украинской студии "Квартал 95", в котором снимаются народные артисты России Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев и другие российские артисты.

https://ria.ru/20210720/svaty-1742013030.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, сваты (сериал), анна кошмал