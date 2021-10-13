https://ria.ru/20211013/stroitelstvo-1754331986.html
Глава Тувы рассказал о развитии строительной отрасли в регионе
Глава Тувы рассказал о развитии строительной отрасли в регионе - РИА Новости, 13.10.2021
Глава Тувы рассказал о развитии строительной отрасли в регионе
Комплексный подход поможет решить проблемы и даст развитие строительной отрасли в Туве, где в настоящее время программа расселения аварийного жилья выполнена на РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:54
2021-10-13T10:54
2021-10-13T10:54
республика тыва
общество
республика тыва
кызыл
хову-аксы
владислав ховалыг
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КРАСНОЯРСК, 13 окт - РИА Новости. Комплексный подход поможет решить проблемы и даст развитие строительной отрасли в Туве, где в настоящее время программа расселения аварийного жилья выполнена на 78%, сообщил глава республики Владислав Ховалыг."Мы развиваем в Туве строительную отрасль, выстраиваем к этому комплексный подход – не только строить социальное жилье, также запустить собственное производство стройматериалов. Такой подход позволит приступить и к коммерческому строительству. Набранные нами темпы отметил даже президент страны. Тем не менее пока в этой отрасли не хватает сил, чтобы зачистить образовавшиеся раньше "хвосты" по линии программы переселения из аварийного жилья", - написал глава Тувы у себя в Instagram.Ховалыг отметил, что о планах завершения этой программы доложил наблюдательному совету Фонда содействия реформированию ЖКХ."Благодарен им (руководителям Фонда - ред.) за то, что они не тратят времени на поиск виновных, а говорят о том, что надо делать. Ведь со следующего года стартует новый этап программы - расселение домов, признанных аварийными после 2017 года. Чтобы перейти к нему, мы должны завершить действующую программу, которая на данный момент выполнена почти на 78%. В этом году введем 11 домов, где получит квартиры 771 человек", - отметил глава республики, подчеркнув, что прежде следует заняться рядом организационных и управленческих вопросов, решение которых значительно ускорит дело. Также он напомнил о договоренности о совместном решении вопросов и по домам в Хову-Аксы, где самая сложная ситуация.По данным пресс-службы, в правительстве Тувы отмечают, что производство собственных строительных материалов – одно из приоритетных направлений мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Тувы (ИПСЭР), которое должно дать импульс активации жилищного строительства в регионе как социального, так и коммерческого. Также в правительстве отмечают, что без привлечения новых кадров невозможно наращивать объемы строительства. В настоящее время перед министерством образования и науки поставлена задача усилить профориентационную работу среди учащихся, ориентировать подготовку кадров в отрасли, где ощущается нехватка специалистов. В ближайшие годы республике понадобятся квалифицированные кадры со "строительными" профессиями.В правительстве подчеркнули что также развивается и производство строительных материалов. Так, предприниматель из Кызыла Юй Ли, который занимается производством кирпича 13 лет, ранее производил кирпич в небольших объемах, порядка 3 миллионов штук в год. Новое оборудование, приобретенное на средства, выделенные республике в рамках ИПСЭР и инвестированные правительством Тувы в его производство, было установлено в начале августа."Оно позволит ИП производить кирпич почти втрое больше – уже 10 млн в год. Это станет большим подспорьем для местных застройщиков, которым не нужно будет приобретать кирпич за Саянами, что влечет дополнительные расходы, связанные с транспортировкой", - сообщили в пресс-службе.Там отметили, что застройщики также подтверждают то, что поставка местного стройматериала существенно удешевит строительный процесс. Это подтвердил заместитель директора ООО "Энергострой" Дмитрий Крапивин. Компания начала возводить жилой комплекс в микрорайоне Спутник Кызыла весной этого года."Кирпич приходится завозить из соседней Хакасии, потому что объемы местного производства не покрывают его потребностей. Если появится возможность закупать стройматериалы здесь, это снизит себестоимость жилья в разы", - приводит пресс-служба слова замглавы "Энергостроя".По словам Крапивина, жилой комплекс будет состоять из десяти пятиэтажных домов. Всего будет введено 500 двухкомнатных и однокомнатных квартир, 118 из которых будет выкупать правительство региона для участников социальных программ."Это будет единый жилой комплекс с соответствующим благоустройством – детскими площадками, зелеными зонами, парковочными местами, рядом уже построен детский сад, с другой стороны начали разбивать аллею", - сказал Крапивин, отметив, что срок завершения строительства – конец 2022 года.
https://ria.ru/20210903/ugol-1748512515.html
https://ria.ru/20210808/tuva-1744900351.html
https://ria.ru/20210727/tuva-1743144267.html
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общество, республика тыва, кызыл, хову-аксы, владислав ховалыг
КРАСНОЯРСК, 13 окт - РИА Новости.
Комплексный подход поможет решить проблемы и даст развитие строительной отрасли в Туве, где в настоящее время программа расселения аварийного жилья выполнена на 78%, сообщил глава республики Владислав Ховалыг
.
"Мы развиваем в Туве строительную отрасль, выстраиваем к этому комплексный подход – не только строить социальное жилье, также запустить собственное производство стройматериалов. Такой подход позволит приступить и к коммерческому строительству. Набранные нами темпы отметил даже президент страны. Тем не менее пока в этой отрасли не хватает сил, чтобы зачистить образовавшиеся раньше "хвосты" по линии программы переселения из аварийного жилья", - написал глава Тувы у себя в Instagram
.
Ховалыг отметил, что о планах завершения этой программы доложил наблюдательному совету Фонда содействия реформированию ЖКХ.
"Благодарен им (руководителям Фонда - ред.) за то, что они не тратят времени на поиск виновных, а говорят о том, что надо делать. Ведь со следующего года стартует новый этап программы - расселение домов, признанных аварийными после 2017 года. Чтобы перейти к нему, мы должны завершить действующую программу, которая на данный момент выполнена почти на 78%. В этом году введем 11 домов, где получит квартиры 771 человек", - отметил глава республики, подчеркнув, что прежде следует заняться рядом организационных и управленческих вопросов, решение которых значительно ускорит дело. Также он напомнил о договоренности о совместном решении вопросов и по домам в Хову-Аксы
, где самая сложная ситуация.
По данным пресс-службы, в правительстве Тувы отмечают, что производство собственных строительных материалов – одно из приоритетных направлений мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Тувы (ИПСЭР), которое должно дать импульс активации жилищного строительства в регионе как социального, так и коммерческого. Также в правительстве отмечают, что без привлечения новых кадров невозможно наращивать объемы строительства. В настоящее время перед министерством образования и науки поставлена задача усилить профориентационную работу среди учащихся, ориентировать подготовку кадров в отрасли, где ощущается нехватка специалистов. В ближайшие годы республике понадобятся квалифицированные кадры со "строительными" профессиями.
В правительстве подчеркнули что также развивается и производство строительных материалов. Так, предприниматель из Кызыла Юй Ли, который занимается производством кирпича 13 лет, ранее производил кирпич в небольших объемах, порядка 3 миллионов штук в год. Новое оборудование, приобретенное на средства, выделенные республике в рамках ИПСЭР и инвестированные правительством Тувы в его производство, было установлено в начале августа.
"Оно позволит ИП производить кирпич почти втрое больше – уже 10 млн в год. Это станет большим подспорьем для местных застройщиков, которым не нужно будет приобретать кирпич за Саянами, что влечет дополнительные расходы, связанные с транспортировкой", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что застройщики также подтверждают то, что поставка местного стройматериала существенно удешевит строительный процесс. Это подтвердил заместитель директора ООО "Энергострой" Дмитрий Крапивин. Компания начала возводить жилой комплекс в микрорайоне Спутник Кызыла
весной этого года.
"Кирпич приходится завозить из соседней Хакасии, потому что объемы местного производства не покрывают его потребностей. Если появится возможность закупать стройматериалы здесь, это снизит себестоимость жилья в разы", - приводит пресс-служба слова замглавы "Энергостроя".
По словам Крапивина, жилой комплекс будет состоять из десяти пятиэтажных домов. Всего будет введено 500 двухкомнатных и однокомнатных квартир, 118 из которых будет выкупать правительство региона для участников социальных программ.
"Это будет единый жилой комплекс с соответствующим благоустройством – детскими площадками, зелеными зонами, парковочными местами, рядом уже построен детский сад, с другой стороны начали разбивать аллею", - сказал Крапивин, отметив, что срок завершения строительства – конец 2022 года.