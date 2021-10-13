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Республика Тыва
https://ria.ru/20211013/stroitelstvo-1754331986.html
Глава Тувы рассказал о развитии строительной отрасли в регионе
Глава Тувы рассказал о развитии строительной отрасли в регионе - РИА Новости, 13.10.2021
Глава Тувы рассказал о развитии строительной отрасли в регионе
Комплексный подход поможет решить проблемы и даст развитие строительной отрасли в Туве, где в настоящее время программа расселения аварийного жилья выполнена на РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:54
2021-10-13T10:54
республика тыва
общество
республика тыва
кызыл
хову-аксы
владислав ховалыг
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КРАСНОЯРСК, 13 окт - РИА Новости. Комплексный подход поможет решить проблемы и даст развитие строительной отрасли в Туве, где в настоящее время программа расселения аварийного жилья выполнена на 78%, сообщил глава республики Владислав Ховалыг."Мы развиваем в Туве строительную отрасль, выстраиваем к этому комплексный подход – не только строить социальное жилье, также запустить собственное производство стройматериалов. Такой подход позволит приступить и к коммерческому строительству. Набранные нами темпы отметил даже президент страны. Тем не менее пока в этой отрасли не хватает сил, чтобы зачистить образовавшиеся раньше "хвосты" по линии программы переселения из аварийного жилья", - написал глава Тувы у себя в Instagram.Ховалыг отметил, что о планах завершения этой программы доложил наблюдательному совету Фонда содействия реформированию ЖКХ."Благодарен им (руководителям Фонда - ред.) за то, что они не тратят времени на поиск виновных, а говорят о том, что надо делать. Ведь со следующего года стартует новый этап программы - расселение домов, признанных аварийными после 2017 года. Чтобы перейти к нему, мы должны завершить действующую программу, которая на данный момент выполнена почти на 78%. В этом году введем 11 домов, где получит квартиры 771 человек", - отметил глава республики, подчеркнув, что прежде следует заняться рядом организационных и управленческих вопросов, решение которых значительно ускорит дело. Также он напомнил о договоренности о совместном решении вопросов и по домам в Хову-Аксы, где самая сложная ситуация.По данным пресс-службы, в правительстве Тувы отмечают, что производство собственных строительных материалов – одно из приоритетных направлений мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Тувы (ИПСЭР), которое должно дать импульс активации жилищного строительства в регионе как социального, так и коммерческого. Также в правительстве отмечают, что без привлечения новых кадров невозможно наращивать объемы строительства. В настоящее время перед министерством образования и науки поставлена задача усилить профориентационную работу среди учащихся, ориентировать подготовку кадров в отрасли, где ощущается нехватка специалистов. В ближайшие годы республике понадобятся квалифицированные кадры со "строительными" профессиями.В правительстве подчеркнули что также развивается и производство строительных материалов. Так, предприниматель из Кызыла Юй Ли, который занимается производством кирпича 13 лет, ранее производил кирпич в небольших объемах, порядка 3 миллионов штук в год. Новое оборудование, приобретенное на средства, выделенные республике в рамках ИПСЭР и инвестированные правительством Тувы в его производство, было установлено в начале августа."Оно позволит ИП производить кирпич почти втрое больше – уже 10 млн в год. Это станет большим подспорьем для местных застройщиков, которым не нужно будет приобретать кирпич за Саянами, что влечет дополнительные расходы, связанные с транспортировкой", - сообщили в пресс-службе.Там отметили, что застройщики также подтверждают то, что поставка местного стройматериала существенно удешевит строительный процесс. Это подтвердил заместитель директора ООО "Энергострой" Дмитрий Крапивин. Компания начала возводить жилой комплекс в микрорайоне Спутник Кызыла весной этого года."Кирпич приходится завозить из соседней Хакасии, потому что объемы местного производства не покрывают его потребностей. Если появится возможность закупать стройматериалы здесь, это снизит себестоимость жилья в разы", - приводит пресс-служба слова замглавы "Энергостроя".По словам Крапивина, жилой комплекс будет состоять из десяти пятиэтажных домов. Всего будет введено 500 двухкомнатных и однокомнатных квартир, 118 из которых будет выкупать правительство региона для участников социальных программ."Это будет единый жилой комплекс с соответствующим благоустройством – детскими площадками, зелеными зонами, парковочными местами, рядом уже построен детский сад, с другой стороны начали разбивать аллею", - сказал Крапивин, отметив, что срок завершения строительства – конец 2022 года.
https://ria.ru/20210903/ugol-1748512515.html
https://ria.ru/20210808/tuva-1744900351.html
https://ria.ru/20210727/tuva-1743144267.html
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общество, республика тыва, кызыл, хову-аксы, владислав ховалыг
10:54 13.10.2021
 
Глава Тувы рассказал о развитии строительной отрасли в регионе

Глава Тувы Ховалыг: комплексный подход к строительству позволит решить проблемы отрасли

CC BY 4.0 / Press Service of the Mayor of Kyzyl / Government of the Russian Federation / Портрет главы города Кызыл Владислава Ховалыга / Cropped imageВладислав Ховалыг
Владислав Ховалыг - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
CC BY 4.0 / Press Service of the Mayor of Kyzyl / Government of the Russian Federation / Портрет главы города Кызыл Владислава Ховалыга / Cropped image
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КРАСНОЯРСК, 13 окт - РИА Новости. Комплексный подход поможет решить проблемы и даст развитие строительной отрасли в Туве, где в настоящее время программа расселения аварийного жилья выполнена на 78%, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.
"Мы развиваем в Туве строительную отрасль, выстраиваем к этому комплексный подход – не только строить социальное жилье, также запустить собственное производство стройматериалов. Такой подход позволит приступить и к коммерческому строительству. Набранные нами темпы отметил даже президент страны. Тем не менее пока в этой отрасли не хватает сил, чтобы зачистить образовавшиеся раньше "хвосты" по линии программы переселения из аварийного жилья", - написал глава Тувы у себя в Instagram.
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Ховалыг отметил, что о планах завершения этой программы доложил наблюдательному совету Фонда содействия реформированию ЖКХ.
"Благодарен им (руководителям Фонда - ред.) за то, что они не тратят времени на поиск виновных, а говорят о том, что надо делать. Ведь со следующего года стартует новый этап программы - расселение домов, признанных аварийными после 2017 года. Чтобы перейти к нему, мы должны завершить действующую программу, которая на данный момент выполнена почти на 78%. В этом году введем 11 домов, где получит квартиры 771 человек", - отметил глава республики, подчеркнув, что прежде следует заняться рядом организационных и управленческих вопросов, решение которых значительно ускорит дело. Также он напомнил о договоренности о совместном решении вопросов и по домам в Хову-Аксы, где самая сложная ситуация.
По данным пресс-службы, в правительстве Тувы отмечают, что производство собственных строительных материалов – одно из приоритетных направлений мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Тувы (ИПСЭР), которое должно дать импульс активации жилищного строительства в регионе как социального, так и коммерческого. Также в правительстве отмечают, что без привлечения новых кадров невозможно наращивать объемы строительства. В настоящее время перед министерством образования и науки поставлена задача усилить профориентационную работу среди учащихся, ориентировать подготовку кадров в отрасли, где ощущается нехватка специалистов. В ближайшие годы республике понадобятся квалифицированные кадры со "строительными" профессиями.
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В правительстве подчеркнули что также развивается и производство строительных материалов. Так, предприниматель из Кызыла Юй Ли, который занимается производством кирпича 13 лет, ранее производил кирпич в небольших объемах, порядка 3 миллионов штук в год. Новое оборудование, приобретенное на средства, выделенные республике в рамках ИПСЭР и инвестированные правительством Тувы в его производство, было установлено в начале августа.
"Оно позволит ИП производить кирпич почти втрое больше – уже 10 млн в год. Это станет большим подспорьем для местных застройщиков, которым не нужно будет приобретать кирпич за Саянами, что влечет дополнительные расходы, связанные с транспортировкой", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что застройщики также подтверждают то, что поставка местного стройматериала существенно удешевит строительный процесс. Это подтвердил заместитель директора ООО "Энергострой" Дмитрий Крапивин. Компания начала возводить жилой комплекс в микрорайоне Спутник Кызыла весной этого года.
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"Кирпич приходится завозить из соседней Хакасии, потому что объемы местного производства не покрывают его потребностей. Если появится возможность закупать стройматериалы здесь, это снизит себестоимость жилья в разы", - приводит пресс-служба слова замглавы "Энергостроя".
По словам Крапивина, жилой комплекс будет состоять из десяти пятиэтажных домов. Всего будет введено 500 двухкомнатных и однокомнатных квартир, 118 из которых будет выкупать правительство региона для участников социальных программ.
"Это будет единый жилой комплекс с соответствующим благоустройством – детскими площадками, зелеными зонами, парковочными местами, рядом уже построен детский сад, с другой стороны начали разбивать аллею", - сказал Крапивин, отметив, что срок завершения строительства – конец 2022 года.
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