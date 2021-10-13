https://ria.ru/20211013/spetssluzhby-1754458124.html
Путин призвал спецслужбы СНГ отстаивать экономические интересы своих стран
Путин призвал спецслужбы СНГ отстаивать экономические интересы своих стран - РИА Новости, 13.10.2021
Путин призвал спецслужбы СНГ отстаивать экономические интересы своих стран
Спецслужбы стран СНГ должны отстаивать экономические интересы своих государств с учетом того, что конкурентные преимущества воспринимаются неоднозначно, заявил... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T20:39
2021-10-13T20:39
2021-10-13T20:39
технологии
владимир путин
снг
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Спецслужбы стран СНГ должны отстаивать экономические интересы своих государств с учетом того, что конкурентные преимущества воспринимаются неоднозначно, заявил президент РФ Владимир Путин."Растут объемы и интенсивность торговых, инвестиционных, финансовых, транспортных потоков, и мы должны понимать, что такая созидательная работа использования нами конкурентных преимуществ, объединения потенциала для решения общих задач вызывает далеко неоднозначную реакцию, в том числе и желание помешать, подставить ножку. Поэтому ваши спецслужбы должны, как и прежде, вносить свой вклад в отстаивание экономических интересов государств Содружества, сообща работать над укреплением конкурентоспособности и дальнейшего динамичного развития", - сказал Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ.По его словам, все последние годы информационное пространство динамично развивается, открывает новые возможности для предпринимательства, получения образования, общения."Вместе с тем цифровые технологии все чаще используются для преступных действий - от экономических махинаций и распространения наркотиков до пропаганды экстремизма и вербовки в террористические группы. Вся эта незаконная криминальная деятельность требует особого внимания со стороны ваших ведомств", - добавил президент РФ. Он отметил, что надо повышать и квалификацию сотрудников органов безопасности.
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технологии, владимир путин, снг, россия
Путин призвал спецслужбы СНГ отстаивать экономические интересы своих стран
Путин заявил, что спецслужбы СНГ должны отстаивать экономические интересы своих стран