https://ria.ru/20211013/spetssluzhby-1754452979.html

Путин призвал повысить уровень взаимодействия спецслужб стран СНГ

Путин призвал повысить уровень взаимодействия спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 13.10.2021

Путин призвал повысить уровень взаимодействия спецслужб стран СНГ

Спецслужбам стран СНГ важно повышать уровень взаимодействия, особое значение имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана, заявил президент... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T20:00

2021-10-13T20:00

2021-10-13T20:53

снг

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афганистан

владимир путин

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Спецслужбам стран СНГ важно повышать уровень взаимодействия, особое значение имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана, заявил президент РФ Владимир Путин."Надо двигаться дальше, повышать уровень взаимодействия по всем ключевым направлениям. Особое значение для обеспечения безопасности СНГ имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана. Все мы хорошо понимаем, какое серьезное влияние события в этой стране могут оказать на положение дел в Центральной Азии, в Закавказье, и в других регионах", - сказал Путин на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ в среду."Конечно, нас все это беспокоит очень. Разумеется, ну а как же. Это наше общее пространство безопасности. У нас прозрачные границы, да и небезразлично, что происходит в наших странах СНГ. Поэтому мы и на самом высоком государственном уровне будем заниматься этим постоянно", - сказал Путин, говоря о ситуации в приграничной зоне с Афганистаном.По его словам, такое сотрудничество идет и по линии минобороны, и не только в информационном плане, но и в плане поставок вооружения и техники, а также подготовки кадров. Путин подчеркнул, что с точки зрения обеспечения безопасности на пространстве СНГ очень многое зависит от работы спецслужб."Все мы ожидаем от вас эффективной работы и надеемся на вас и на ваших сотрудников", — сказал президент. Он пожелал им результативной работы."Передавайте самые наилучшие пожелания и привет главам правительств и государств ваших стран", — добавил он.

https://ria.ru/20211013/sng-1754455133.html

https://ria.ru/20211013/putin-1754457277.html

афганистан

россия

центральная азия

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снг, в мире, афганистан, владимир путин, россия, центральная азия