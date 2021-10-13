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Путин провел встречу с главами спецслужб стран СНГ
Путин провел встречу с главами спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 13.10.2021
Путин провел встречу с главами спецслужб стран СНГ
Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции провел встречу с главами спецслужб стран СНГ, участвовавшими в прошедшем ранее заседании в... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T18:52
2021-10-13T18:52
в мире
владимир путин
снг
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции провел встречу с главами спецслужб стран СНГ, участвовавшими в прошедшем ранее заседании в Москве, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."В рамках работы совещательного органа состоялась встреча президента Российской Федерации с главами спецслужб стран Содружества в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении.В заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ по вопросам разведывательной деятельности принимали участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана."На встрече рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия спецслужб в области обеспечения безопасности и стабильности в странах СНГ в контексте деструктивного воздействия коллективного Запада на наши государства и попыток насильственного насаждения "демократии" извне", - говорится в пресс-релизе.Главы специальных ведомств пришли к единому мнению, что указанные процессы направлены на дестабилизацию внутриполитической ситуации в государствах СНГ, носят скоординированный и целенаправленный характер. Кураторами привлекаемых к этому неправительственных и международных организаций являются западные спецслужбы. В этой связи договорились о необходимости активизации совместных усилий для противодействия этим процессам, отмечается в сообщении.Участники заседания условились также согласовать механизмы реагирования и взаимодействия по локализации угроз, исходящих из Афганистана и связанных с распространением терроризма и притоком беженцев в соседние страны.В принятом по итогам заседания меморандуме зафиксировано намерение партнерских спецслужб расширять формы и направления сотрудничества, а также укреплять взаимодействие в работе по обеспечению безопасности государств СНГ, указывается в пресс-релизе.
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в мире, владимир путин, снг, россия
18:52 13.10.2021
 
Путин провел встречу с главами спецслужб стран СНГ

Путин в режиме видеоконференции провел встречу с главами спецслужб стран СНГ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса
Президент РФ Владимир Путин провел совещание о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции провел встречу с главами спецслужб стран СНГ, участвовавшими в прошедшем ранее заседании в Москве, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"В рамках работы совещательного органа состоялась встреча президента Российской Федерации с главами спецслужб стран Содружества в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении.
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В заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ по вопросам разведывательной деятельности принимали участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
"На встрече рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия спецслужб в области обеспечения безопасности и стабильности в странах СНГ в контексте деструктивного воздействия коллективного Запада на наши государства и попыток насильственного насаждения "демократии" извне", - говорится в пресс-релизе.
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Главы специальных ведомств пришли к единому мнению, что указанные процессы направлены на дестабилизацию внутриполитической ситуации в государствах СНГ, носят скоординированный и целенаправленный характер. Кураторами привлекаемых к этому неправительственных и международных организаций являются западные спецслужбы. В этой связи договорились о необходимости активизации совместных усилий для противодействия этим процессам, отмечается в сообщении.
Участники заседания условились также согласовать механизмы реагирования и взаимодействия по локализации угроз, исходящих из Афганистана и связанных с распространением терроризма и притоком беженцев в соседние страны.
В принятом по итогам заседания меморандуме зафиксировано намерение партнерских спецслужб расширять формы и направления сотрудничества, а также укреплять взаимодействие в работе по обеспечению безопасности государств СНГ, указывается в пресс-релизе.
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