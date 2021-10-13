https://ria.ru/20211013/spetssluzhby-1754443592.html

Путин провел встречу с главами спецслужб стран СНГ

Путин провел встречу с главами спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 13.10.2021

Путин провел встречу с главами спецслужб стран СНГ

Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции провел встречу с главами спецслужб стран СНГ, участвовавшими в прошедшем ранее заседании в... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T18:52

2021-10-13T18:52

2021-10-13T18:52

в мире

владимир путин

снг

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754039367_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_fc6b34335f62fdbe78c8c56a1be343d0.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции провел встречу с главами спецслужб стран СНГ, участвовавшими в прошедшем ранее заседании в Москве, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."В рамках работы совещательного органа состоялась встреча президента Российской Федерации с главами спецслужб стран Содружества в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении.В заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ по вопросам разведывательной деятельности принимали участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана."На встрече рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия спецслужб в области обеспечения безопасности и стабильности в странах СНГ в контексте деструктивного воздействия коллективного Запада на наши государства и попыток насильственного насаждения "демократии" извне", - говорится в пресс-релизе.Главы специальных ведомств пришли к единому мнению, что указанные процессы направлены на дестабилизацию внутриполитической ситуации в государствах СНГ, носят скоординированный и целенаправленный характер. Кураторами привлекаемых к этому неправительственных и международных организаций являются западные спецслужбы. В этой связи договорились о необходимости активизации совместных усилий для противодействия этим процессам, отмечается в сообщении.Участники заседания условились также согласовать механизмы реагирования и взаимодействия по локализации угроз, исходящих из Афганистана и связанных с распространением терроризма и притоком беженцев в соседние страны.В принятом по итогам заседания меморандуме зафиксировано намерение партнерских спецслужб расширять формы и направления сотрудничества, а также укреплять взаимодействие в работе по обеспечению безопасности государств СНГ, указывается в пресс-релизе.

https://ria.ru/20210809/spetssluzhby-1745072024.html

https://ria.ru/20210723/lavrov-1742503823.html

https://ria.ru/20210728/spetssluzhby-1743281027.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, владимир путин, снг, россия