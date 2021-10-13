https://ria.ru/20211013/soveschaniya-1754362672.html

В Кремле рассказали о планах Путина провести военные совещания

В Кремле рассказали о планах Путина провести военные совещания - РИА Новости, 13.10.2021

В Кремле рассказали о планах Путина провести военные совещания

Президент РФ Владимир Путин планирует провести серию военных совещаний в Сочи, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T13:20

2021-10-13T13:20

2021-10-13T13:37

владимир путин

политика

сочи

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует провести серию военных совещаний в Сочи, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да", - сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли серия военных совещаний в Сочи. Он также уточнил, что присутствие прессы на этих мероприятиях не предусмотрено.

https://ria.ru/20211003/putin-1752880826.html

сочи

россия

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владимир путин, политика, сочи, дмитрий песков, россия