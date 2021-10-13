https://ria.ru/20211013/soveschaniya-1754362672.html
В Кремле рассказали о планах Путина провести военные совещания
В Кремле рассказали о планах Путина провести военные совещания - РИА Новости, 13.10.2021
В Кремле рассказали о планах Путина провести военные совещания
Президент РФ Владимир Путин планирует провести серию военных совещаний в Сочи, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:20
2021-10-13T13:20
2021-10-13T13:37
владимир путин
политика
сочи
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753044489_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_0a5a51a80fd28a2925b458aeeab6a378.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует провести серию военных совещаний в Сочи, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да", - сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли серия военных совещаний в Сочи. Он также уточнил, что присутствие прессы на этих мероприятиях не предусмотрено.
https://ria.ru/20211003/putin-1752880826.html
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753044489_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_eec7b4713b4d25b0bcd80ca427e526a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, сочи, дмитрий песков, россия
13:20 13.10.2021 (обновлено: 13:37 13.10.2021)
В Кремле рассказали о планах Путина провести военные совещания
Песков: Путин планирует провести серию военных совещаний в Сочи