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В Кремле рассказали о планах Путина провести военные совещания
В Кремле рассказали о планах Путина провести военные совещания - РИА Новости, 13.10.2021
В Кремле рассказали о планах Путина провести военные совещания
Президент РФ Владимир Путин планирует провести серию военных совещаний в Сочи, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T13:20
2021-10-13T13:37
владимир путин
политика
сочи
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует провести серию военных совещаний в Сочи, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да", - сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли серия военных совещаний в Сочи. Он также уточнил, что присутствие прессы на этих мероприятиях не предусмотрено.
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владимир путин, политика, сочи, дмитрий песков, россия
13:20 13.10.2021 (обновлено: 13:37 13.10.2021)
 
В Кремле рассказали о планах Путина провести военные совещания

Песков: Путин планирует провести серию военных совещаний в Сочи

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Максимом Егоровым
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Максимом Егоровым - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует провести серию военных совещаний в Сочи, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да", - сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли серия военных совещаний в Сочи. Он также уточнил, что присутствие прессы на этих мероприятиях не предусмотрено.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ и руководством партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 17:02
Путин случайно "подслушал" совещание членов правительства
 
Владимир ПутинПолитикаСочиДмитрий ПесковРоссия
 
 
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