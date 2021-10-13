https://ria.ru/20211013/sotrudnichestvo-1754606368.html
"Транснефть" и правительство Татарстана договорились о сотрудничестве
"Транснефть" и правительство Татарстана договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 14.10.2021
"Транснефть" и правительство Татарстана договорились о сотрудничестве
Глава "Транснефти" Николай Токарев и президент Татарстана Рустам Минниханов на полях форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) подписали соглашение о... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-13T21:09
2021-10-13T21:09
2021-10-14T17:12
республика татарстан
николай токарев
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
транснефть
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости/Прайм. Глава "Транснефти" Николай Токарев и президент Татарстана Рустам Минниханов на полях форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) подписали соглашение о сотрудничестве между компанией и правительством республики, сообщает пресс-служба президента Татарстана."Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель правления, президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Татарстан и ПАО "Транснефть", — говорится в пресс-релизе.В рамках соглашения "Транснефть" готова участвовать в разработке и реализации инвестпроектов на территории республики, также сообщили в пресс-службе.Компания при техническом перевооружении и реконструкции магистральных трубопроводов готова использовать оборудование отечественных производителей, работающих в Татарстане.Республика, в свою очередь, по всем возникающим вопросам организует работу с муниципалитетами, на территориях которых располагаются объекты компании.
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николай токарев, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, транснефть
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости/Прайм. Глава "Транснефти" Николай Токарев и президент Татарстана Рустам Минниханов на полях форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) подписали соглашение о сотрудничестве между компанией и правительством республики, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель правления, президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Татарстан и ПАО "Транснефть", — говорится в пресс-релизе.
В рамках соглашения "Транснефть" готова участвовать в разработке и реализации инвестпроектов на территории республики, также сообщили в пресс-службе.
Компания при техническом перевооружении и реконструкции магистральных трубопроводов готова использовать оборудование отечественных производителей, работающих в Татарстане.
Республика, в свою очередь, по всем возникающим вопросам организует работу с муниципалитетами, на территориях которых располагаются объекты компании.