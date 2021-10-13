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В Норвегии заявили, что намерены продолжить сотрудничество с Россией
В Норвегии заявили, что намерены продолжить сотрудничество с Россией - РИА Новости, 13.10.2021
В Норвегии заявили, что намерены продолжить сотрудничество с Россией
Новое правительство Норвегии намерено продолжить сотрудничество с Россией на Севере в сфере совместного использования морских ресурсов, по вопросам изменения... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T17:09
2021-10-13T17:09
2021-10-13T17:10
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МУРМАНСК, 13 окт – РИА Новости. Новое правительство Норвегии намерено продолжить сотрудничество с Россией на Севере в сфере совместного использования морских ресурсов, по вопросам изменения климата и развития прибрежной зоны в Баренцевом море и Арктике."Правительство намерено продолжать развитие двустороннего сотрудничества с Россией на севере, обращая особое внимание на такие сферы как использование моря, ресурсов, вопросы климата, и вопросы, имеющие отношение к побережью - в Баренцевом море и в Арктике", - отмечается в программе нового кабмина, опубликованной в среду.Кроме того, сообщается, что новый кабинет министров намерен способствовать низкому уровню напряженности на Севере, укреплять диалог по вопросам внешней политики и политики безопасности, а также укреплять работу в рамках уже созданных институтов по проблемам северных регионов - Арктического совета и Совета Баренцева/Евроарктического региона.Ожидается, что состав нового кабинета министров будет объявлен в четверг.Парламентские выборы в Норвегии проходили в середине сентября для избрания 169 депутатов парламента. На выборах в Норвегии используется пропорциональное представительство по партийным спискам в 19 округах. Рабочая партия Норвегии много лет являлась крупнейшей политической силой в королевстве. С 1960-х годов партия неоднократно вставала у руля власти и только на выборах 2013 года оказалась в оппозиции.
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норвегия, арктический совет, арктика, россия
17:09 13.10.2021 (обновлено: 17:10 13.10.2021)
В Норвегии заявили, что намерены продолжить сотрудничество с Россией
Правительство Норвегии заявило о желании продолжить сотрудничество с Россией на Севере
МУРМАНСК, 13 окт – РИА Новости.
Новое правительство Норвегии
намерено продолжить сотрудничество с Россией
на Севере в сфере совместного использования морских ресурсов, по вопросам изменения климата и развития прибрежной зоны в Баренцевом море
и Арктике
.
"Правительство намерено продолжать развитие двустороннего сотрудничества с Россией на севере, обращая особое внимание на такие сферы как использование моря, ресурсов, вопросы климата, и вопросы, имеющие отношение к побережью - в Баренцевом море и в Арктике", - отмечается в программе нового кабмина, опубликованной в среду.
Кроме того, сообщается, что новый кабинет министров намерен способствовать низкому уровню напряженности на Севере, укреплять диалог по вопросам внешней политики и политики безопасности, а также укреплять работу в рамках уже созданных институтов по проблемам северных регионов - Арктического совета
и Совета Баренцева/Евроарктического региона.
Ожидается, что состав нового кабинета министров будет объявлен в четверг.
Парламентские выборы в Норвегии проходили в середине сентября для избрания 169 депутатов парламента. На выборах в Норвегии используется пропорциональное представительство по партийным спискам в 19 округах. Рабочая партия Норвегии много лет являлась крупнейшей политической силой в королевстве. С 1960-х годов партия неоднократно вставала у руля власти и только на выборах 2013 года оказалась в оппозиции.