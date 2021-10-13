https://ria.ru/20211013/solntsev-1754343565.html
Гоген Солнцев после развода показал свою подругу
Гоген Солнцев после развода показал свою подругу - РИА Новости, 13.10.2021
Гоген Солнцев после развода показал свою подругу
Гоген Солнцев после скандального развода с Екатериной Терешкович показал в Instagram подругу. Он помогает ей строить баню в деревне. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:03
2021-10-13T12:03
2021-10-13T12:03
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Гоген Солнцев после скандального развода с Екатериной Терешкович показал в Instagram подругу. Он помогает ей строить баню в деревне.Поклонники не смогли не обратить внимание на возраст подруги, которая намного старше Гогена.Ранее 66-летняя экс-супруга Солнцева заявила, что аннулировала завещание, по которому Гогену полагалась большая часть имущества.
https://ria.ru/20211011/solntsev-1754052250.html
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знаменитости, instagram, отношения
Гоген Солнцев после развода показал свою подругу
Гоген Солнцев после развода с Екатериной Терешкович показал подругу в деревне