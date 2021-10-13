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Шоубиз
https://ria.ru/20211013/solntsev-1754343565.html
Гоген Солнцев после развода показал свою подругу
Гоген Солнцев после развода показал свою подругу - РИА Новости, 13.10.2021
Гоген Солнцев после развода показал свою подругу
Гоген Солнцев после скандального развода с Екатериной Терешкович показал в Instagram подругу. Он помогает ей строить баню в деревне. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:03
2021-10-13T12:03
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отношения
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Гоген Солнцев после скандального развода с Екатериной Терешкович показал в Instagram подругу. Он помогает ей строить баню в деревне.Поклонники не смогли не обратить внимание на возраст подруги, которая намного старше Гогена.Ранее 66-летняя экс-супруга Солнцева заявила, что аннулировала завещание, по которому Гогену полагалась большая часть имущества.
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знаменитости, instagram, отношения
12:03 13.10.2021
 
Гоген Солнцев после развода показал свою подругу

Гоген Солнцев после развода с Екатериной Терешкович показал подругу в деревне

© Фото : @solntcev/InstagramГоген Солнцев
Гоген Солнцев - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : @solntcev/Instagram
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Гоген Солнцев после скандального развода с Екатериной Терешкович показал в Instagram подругу. Он помогает ей строить баню в деревне.

"Нет ничего лучше, чем прекрасное и солнечное утро в деревне у подруги! Помогаю строить баньку. Скоро поедем на вечеринку в местный сельский клуб с размахом отмечать развод и начало новой холостяцкой жизни!", – написал шоумен.

Поклонники не смогли не обратить внимание на возраст подруги, которая намного старше Гогена.

"У него фетиш на бабулек что ли?", "Ты пример для социальных работников", "Тебя скоро посадят за совращение пенсионерок", – написали пользователи в комментариях.

Ранее 66-летняя экс-супруга Солнцева заявила, что аннулировала завещание, по которому Гогену полагалась большая часть имущества.
Гоген Солнцев - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 17:05Шоубиз
Гоген Солнцев развелся с пенсионеркой Екатериной Терешкович
 
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