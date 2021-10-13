https://ria.ru/20211013/solntsev-1754343565.html

Гоген Солнцев после развода показал свою подругу

Гоген Солнцев после развода показал свою подругу - РИА Новости, 13.10.2021

Гоген Солнцев после развода показал свою подругу

Гоген Солнцев после скандального развода с Екатериной Терешкович показал в Instagram подругу. Он помогает ей строить баню в деревне. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:03

2021-10-13T12:03

2021-10-13T12:03

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Гоген Солнцев после скандального развода с Екатериной Терешкович показал в Instagram подругу. Он помогает ей строить баню в деревне.Поклонники не смогли не обратить внимание на возраст подруги, которая намного старше Гогена.Ранее 66-летняя экс-супруга Солнцева заявила, что аннулировала завещание, по которому Гогену полагалась большая часть имущества.

https://ria.ru/20211011/solntsev-1754052250.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, instagram, отношения