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МИД надеется, что Киев услышал об актуальности Минских соглашений
МИД надеется, что Киев услышал об актуальности Минских соглашений - РИА Новости, 13.10.2021
МИД надеется, что Киев услышал об актуальности Минских соглашений
Москва надеется, что Киев услышал сигналы от США о том, что минские соглашения по-прежнему актуальны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T23:38
2021-10-13T23:58
в мире
киев
сша
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
минские соглашения
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Москва надеется, что Киев услышал сигналы от США о том, что минские соглашения по-прежнему актуальны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Замгоссекретаря США Виктория Нуланд посетила РФ 11-13 октября и провела встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым. На переговорах обсуждался в том числе вопрос урегулирования на Украине. В МИД РФ отметили, что на встречах Россия и США согласились в том, что минские соглашения актуальны."Переподтверждение США со своей стороны…, этот, я надеюсь, услышанный в Киеве сигнал от их непосредственного куратора Виктории Нуланд, я думаю, что он актуален в данный момент", - сказала Захарова в эфире телеканала "Звезда"."Если раньше, ещё два года назад, тема якобы неактуальности минских договорённостей, якобы их нереализуемости в связи с тем, что изменились исторические обстоятельства, или необходимости выработки новых, или появления каких-то гибридных договорённостей, озвучивалась и пробрасывалась в неофициальном ключе, то в последний год мы видим это в качестве официальной позиции Киева и всего украинского руководства", - добавила Захарова.
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в мире, киев, сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), минские соглашения, россия
23:38 13.10.2021 (обновлено: 23:58 13.10.2021)
 
МИД надеется, что Киев услышал об актуальности Минских соглашений

МИД надеется, что Киев услышал об актуальности "Минска" после визита Нуланд в Москву

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Москва надеется, что Киев услышал сигналы от США о том, что минские соглашения по-прежнему актуальны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд посетила РФ 11-13 октября и провела встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым. На переговорах обсуждался в том числе вопрос урегулирования на Украине. В МИД РФ отметили, что на встречах Россия и США согласились в том, что минские соглашения актуальны.
"Переподтверждение США со своей стороны…, этот, я надеюсь, услышанный в Киеве сигнал от их непосредственного куратора Виктории Нуланд, я думаю, что он актуален в данный момент", - сказала Захарова в эфире телеканала "Звезда".
"Если раньше, ещё два года назад, тема якобы неактуальности минских договорённостей, якобы их нереализуемости в связи с тем, что изменились исторические обстоятельства, или необходимости выработки новых, или появления каких-то гибридных договорённостей, озвучивалась и пробрасывалась в неофициальном ключе, то в последний год мы видим это в качестве официальной позиции Киева и всего украинского руководства", - добавила Захарова.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
19:09
Киев намеренно заводит в тупик переговоры по Донбассу, заявил Грызлов
 
В миреКиевСШАМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Минские соглашенияРоссия
 
 
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