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МИД надеется, что Киев услышал об актуальности Минских соглашений

МИД надеется, что Киев услышал об актуальности Минских соглашений - РИА Новости, 13.10.2021

МИД надеется, что Киев услышал об актуальности Минских соглашений

Москва надеется, что Киев услышал сигналы от США о том, что минские соглашения по-прежнему актуальны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T23:38

2021-10-13T23:38

2021-10-13T23:58

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

минские соглашения

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Москва надеется, что Киев услышал сигналы от США о том, что минские соглашения по-прежнему актуальны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Замгоссекретаря США Виктория Нуланд посетила РФ 11-13 октября и провела встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и помощником президента Юрием Ушаковым. На переговорах обсуждался в том числе вопрос урегулирования на Украине. В МИД РФ отметили, что на встречах Россия и США согласились в том, что минские соглашения актуальны."Переподтверждение США со своей стороны…, этот, я надеюсь, услышанный в Киеве сигнал от их непосредственного куратора Виктории Нуланд, я думаю, что он актуален в данный момент", - сказала Захарова в эфире телеканала "Звезда"."Если раньше, ещё два года назад, тема якобы неактуальности минских договорённостей, якобы их нереализуемости в связи с тем, что изменились исторические обстоятельства, или необходимости выработки новых, или появления каких-то гибридных договорённостей, озвучивалась и пробрасывалась в неофициальном ключе, то в последний год мы видим это в качестве официальной позиции Киева и всего украинского руководства", - добавила Захарова.

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