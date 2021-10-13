https://ria.ru/20211013/soglasheniya-1754384533.html
Козак и Нуланд подтвердили безальтернативность Минских соглашений
Козак и Нуланд подтвердили безальтернативность Минских соглашений - РИА Новости, 13.10.2021
Козак и Нуланд подтвердили безальтернативность Минских соглашений
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что в ходе его встречи с замгоссекретаря США Викторией Нуланд стороны подтвердили,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:52
2021-10-13T14:52
2021-10-13T14:54
украина
дмитрий козак
виктория нуланд
донбасс
ситуация в днр и лнр
минские соглашения
россия
в мире
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что в ходе его встречи с замгоссекретаря США Викторией Нуланд стороны подтвердили, что конфликт на юго-востоке Украины можно урегулировать только на основе минских соглашений."Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются минские соглашения", - сказал он журналистам по итогам встречи.
https://ria.ru/20211013/voennye-1754346884.html
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украина, дмитрий козак, виктория нуланд, донбасс, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия, в мире, сша, оон, санкции в отношении россии, донецкая народная республика
14:52 13.10.2021 (обновлено: 14:54 13.10.2021)
Козак и Нуланд подтвердили безальтернативность Минских соглашений
Козак и Нуланд подтвердили безальтернативность "Минска" для решения конфликта на Донбассе