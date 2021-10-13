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Козак и Нуланд подтвердили безальтернативность Минских соглашений

Козак и Нуланд подтвердили безальтернативность Минских соглашений - РИА Новости, 13.10.2021

Козак и Нуланд подтвердили безальтернативность Минских соглашений

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что в ходе его встречи с замгоссекретаря США Викторией Нуланд стороны подтвердили,... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:52

2021-10-13T14:52

2021-10-13T14:54

украина

дмитрий козак

виктория нуланд

донбасс

ситуация в днр и лнр

минские соглашения

россия

в мире

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что в ходе его встречи с замгоссекретаря США Викторией Нуланд стороны подтвердили, что конфликт на юго-востоке Украины можно урегулировать только на основе минских соглашений."Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются минские соглашения", - сказал он журналистам по итогам встречи.

https://ria.ru/20211013/voennye-1754346884.html

украина

донбасс

россия

сша

донецкая народная республика

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2021

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