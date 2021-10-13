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Козак и Нуланд подтвердили безальтернативность Минских соглашений
Козак и Нуланд подтвердили безальтернативность Минских соглашений - РИА Новости, 13.10.2021
Козак и Нуланд подтвердили безальтернативность Минских соглашений
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что в ходе его встречи с замгоссекретаря США Викторией Нуланд стороны подтвердили,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:52
2021-10-13T14:54
украина
дмитрий козак
виктория нуланд
донбасс
ситуация в днр и лнр
минские соглашения
россия
в мире
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что в ходе его встречи с замгоссекретаря США Викторией Нуланд стороны подтвердили, что конфликт на юго-востоке Украины можно урегулировать только на основе минских соглашений."Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются минские соглашения", - сказал он журналистам по итогам встречи.
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украина, дмитрий козак, виктория нуланд, донбасс, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия, в мире, сша, оон, санкции в отношении россии, донецкая народная республика
14:52 13.10.2021 (обновлено: 14:54 13.10.2021)
 
Козак и Нуланд подтвердили безальтернативность Минских соглашений

Козак и Нуланд подтвердили безальтернативность "Минска" для решения конфликта на Донбассе

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что в ходе его встречи с замгоссекретаря США Викторией Нуланд стороны подтвердили, что конфликт на юго-востоке Украины можно урегулировать только на основе минских соглашений.
"Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются минские соглашения", - сказал он журналистам по итогам встречи.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 12:07
В Кремле опровергли информацию о военных подразделениях России в Донбассе
 
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