Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/snv-1754409161.html
Путин заявил о готовности провести переговоры с США по СНВ
Путин заявил о готовности провести переговоры с США по СНВ - РИА Новости, 13.10.2021
Путин заявил о готовности провести переговоры с США по СНВ
Россия готова вести переговоры с США о сокращении наступательных вооружений с учетом наличия высокотехнологичного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:28
2021-10-13T17:10
сша
россия
в мире
оружие
вооружение
москва
владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754378241_0:27:3239:1848_1920x0_80_0_0_aed571103fd9e951e7103c49a39805a3.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия готова вести переговоры с США о сокращении наступательных вооружений с учетом наличия высокотехнологичного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин."Обращаю ваше внимание на то, что мы, имея такие системы и впервые обогнав даже наших основных конкурентов, в данном случае Соединенные Штаты, по высокотехнологичным системам оружия, этим не злоупотребляем. Никому не угрожаем. Более того, готовы вести переговоры по сокращению наступательных вооружений и, исходя из заинтересованности американских партнеров, готовы иметь в виду, что у нас есть такие системы, и так или иначе учитывать это обстоятельство в переговорном процессе. Не надо ничего нагнетать, надо прекратить болтать языком, а сесть за стол переговоров и начать предметный разговор на этот счет", - сказал он на Российской энергетической неделе.Он также высказался о российских и американских разработках оружия. "Три маха - это в Штатах разрабатывают. И то побольше. Наши системы летят со скоростью свыше 20 махов. Это не просто гиперзвуковые, это межконтинентальные ракеты. Это гораздо более серьезное оружие, чем вы сейчас сказали. И они стоят на боевом дежурстве уже в России", - рассказал президент, добавив, что в других странах тоже разрабатываются подобные системы и в ближайшее время высокотехнологичные армии мира будут иметь подобные системы.
https://ria.ru/20211006/khimoruzhie-1753270622.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754378241_0:68:2639:2047_1920x0_80_0_0_6b99fc96d80b1403dd7844412d9f726c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, россия, в мире, оружие, вооружение, москва, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
16:28 13.10.2021 (обновлено: 17:10 13.10.2021)
 
Путин заявил о готовности провести переговоры с США по СНВ

Путин: Россия готова вести переговоры с США о сокращении наступательных вооружений

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия готова вести переговоры с США о сокращении наступательных вооружений с учетом наличия высокотехнологичного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Обращаю ваше внимание на то, что мы, имея такие системы и впервые обогнав даже наших основных конкурентов, в данном случае Соединенные Штаты, по высокотехнологичным системам оружия, этим не злоупотребляем. Никому не угрожаем. Более того, готовы вести переговоры по сокращению наступательных вооружений и, исходя из заинтересованности американских партнеров, готовы иметь в виду, что у нас есть такие системы, и так или иначе учитывать это обстоятельство в переговорном процессе. Не надо ничего нагнетать, надо прекратить болтать языком, а сесть за стол переговоров и начать предметный разговор на этот счет", - сказал он на Российской энергетической неделе.
Он также высказался о российских и американских разработках оружия. "Три маха - это в Штатах разрабатывают. И то побольше. Наши системы летят со скоростью свыше 20 махов. Это не просто гиперзвуковые, это межконтинентальные ракеты. Это гораздо более серьезное оружие, чем вы сейчас сказали. И они стоят на боевом дежурстве уже в России", - рассказал президент, добавив, что в других странах тоже разрабатываются подобные системы и в ближайшее время высокотехнологичные армии мира будут иметь подобные системы.
Завод в Колорадо, который уничтожает химическое оружие США - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 04:55
Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
 
СШАРоссияВ миреОружиеВооружениеМоскваВладимир ПутинФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04Число жертв тайфуна на Филиппинах достигло 19 человек
04:48Обвинители утверждают, что Парнас умышленно нарушил законы США, сообщила WP
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
Лента новостейМолния