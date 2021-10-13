https://ria.ru/20211013/snv-1754409161.html

Путин заявил о готовности провести переговоры с США по СНВ

Путин заявил о готовности провести переговоры с США по СНВ - РИА Новости, 13.10.2021

Путин заявил о готовности провести переговоры с США по СНВ

Россия готова вести переговоры с США о сокращении наступательных вооружений с учетом наличия высокотехнологичного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:28

2021-10-13T16:28

2021-10-13T17:10

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форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия готова вести переговоры с США о сокращении наступательных вооружений с учетом наличия высокотехнологичного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин."Обращаю ваше внимание на то, что мы, имея такие системы и впервые обогнав даже наших основных конкурентов, в данном случае Соединенные Штаты, по высокотехнологичным системам оружия, этим не злоупотребляем. Никому не угрожаем. Более того, готовы вести переговоры по сокращению наступательных вооружений и, исходя из заинтересованности американских партнеров, готовы иметь в виду, что у нас есть такие системы, и так или иначе учитывать это обстоятельство в переговорном процессе. Не надо ничего нагнетать, надо прекратить болтать языком, а сесть за стол переговоров и начать предметный разговор на этот счет", - сказал он на Российской энергетической неделе.Он также высказался о российских и американских разработках оружия. "Три маха - это в Штатах разрабатывают. И то побольше. Наши системы летят со скоростью свыше 20 махов. Это не просто гиперзвуковые, это межконтинентальные ракеты. Это гораздо более серьезное оружие, чем вы сейчас сказали. И они стоят на боевом дежурстве уже в России", - рассказал президент, добавив, что в других странах тоже разрабатываются подобные системы и в ближайшее время высокотехнологичные армии мира будут иметь подобные системы.

https://ria.ru/20211006/khimoruzhie-1753270622.html

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сша, россия, в мире, оружие, вооружение, москва, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021