https://ria.ru/20211013/sng-1754456144.html
Путин назвал СНГ авторитетной площадкой для конструктивного диалога
Путин назвал СНГ авторитетной площадкой для конструктивного диалога - РИА Новости, 13.10.2021
Путин назвал СНГ авторитетной площадкой для конструктивного диалога
Объединяя свои усилия, страны СНГ способны эффективно решать задачи национального развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T20:26
2021-10-13T20:26
2021-10-13T20:26
владимир путин
снг
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Объединяя свои усилия, страны СНГ способны эффективно решать задачи национального развития, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня, в XXI веке, объединяя свои усилия и потенциалы, страны СНГ способны гораздо эффективнее решать самые масштабные задачи национального развития, выступая как партнеры и союзники, вместе работать ради успешного благополучного будущего", - сказал Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ, которая проходит в режиме видеоконференции.Он отметил, что СНГ служит авторитетной, а порой и незаменимой площадкой для конструктивного диалога и многопланового взаимодействия входящих в объединение стран, а их народы связывает общее прошлое и опыт добрососедства и плодотворного сотрудничества.
https://ria.ru/20211013/sng-1754455133.html
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владимир путин, снг, россия
Путин назвал СНГ авторитетной площадкой для конструктивного диалога
Путин заявил, что СНГ служит авторитетной площадкой для конструктивного диалога