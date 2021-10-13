https://ria.ru/20211013/sng-1754456144.html

Путин назвал СНГ авторитетной площадкой для конструктивного диалога

Путин назвал СНГ авторитетной площадкой для конструктивного диалога - РИА Новости, 13.10.2021

Путин назвал СНГ авторитетной площадкой для конструктивного диалога

Объединяя свои усилия, страны СНГ способны эффективно решать задачи национального развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T20:26

2021-10-13T20:26

2021-10-13T20:26

владимир путин

снг

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753748694_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_d19f331ba78994ecf6f57574c1b062f8.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Объединяя свои усилия, страны СНГ способны эффективно решать задачи национального развития, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня, в XXI веке, объединяя свои усилия и потенциалы, страны СНГ способны гораздо эффективнее решать самые масштабные задачи национального развития, выступая как партнеры и союзники, вместе работать ради успешного благополучного будущего", - сказал Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ, которая проходит в режиме видеоконференции.Он отметил, что СНГ служит авторитетной, а порой и незаменимой площадкой для конструктивного диалога и многопланового взаимодействия входящих в объединение стран, а их народы связывает общее прошлое и опыт добрососедства и плодотворного сотрудничества.

https://ria.ru/20211013/sng-1754455133.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, снг, россия