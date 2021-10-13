https://ria.ru/20211013/sledstvie-1754333804.html

Депутата омского регионального парламента заподозрили в неуплате налогов

Депутата омского регионального парламента заподозрили в неуплате налогов - РИА Новости, 13.10.2021

Депутата омского регионального парламента заподозрили в неуплате налогов

Депутата Заксобрания и директора "Западно-Сибирского металлургического комбината" подозревают в уклонении от уплаты 46 миллионов рублей налогов, сообщили РИА... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:03

2021-10-13T11:03

2021-10-13T11:03

происшествия

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ОМСК, 14 окт – РИА Новости. Депутата Заксобрания и директора "Западно-Сибирского металлургического комбината" подозревают в уклонении от уплаты 46 миллионов рублей налогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СКР."Подозреваемый, являясь директором ООО "Западно-Сибирский металлургический комбинат", уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 45,7 миллионов рублей… Директор является депутатом Законодательного собрания, Андрей Кипервар", - сообщили в Следственном комитете.По версии следствия, он включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах организации за 2015-2017 годах, занизив налоговую базу по НДС. СК возбудил уголовное дело в отношении Кипервара по пункту "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).Следователи провели обыски, судя по фото в официальном паблике СУ СК по Омской области, в коттедже депутата.

https://ria.ru/20210118/nalogi-1593558785.html

омская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, омская область, следственный комитет россии (ск рф), россия