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Депутата омского регионального парламента заподозрили в неуплате налогов
Депутата омского регионального парламента заподозрили в неуплате налогов - РИА Новости, 13.10.2021
Депутата омского регионального парламента заподозрили в неуплате налогов
Депутата Заксобрания и директора "Западно-Сибирского металлургического комбината" подозревают в уклонении от уплаты 46 миллионов рублей налогов, сообщили РИА... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:03
2021-10-13T11:03
происшествия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ОМСК, 14 окт – РИА Новости. Депутата Заксобрания и директора "Западно-Сибирского металлургического комбината" подозревают в уклонении от уплаты 46 миллионов рублей налогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СКР."Подозреваемый, являясь директором ООО "Западно-Сибирский металлургический комбинат", уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 45,7 миллионов рублей… Директор является депутатом Законодательного собрания, Андрей Кипервар", - сообщили в Следственном комитете.По версии следствия, он включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах организации за 2015-2017 годах, занизив налоговую базу по НДС. СК возбудил уголовное дело в отношении Кипервара по пункту "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).Следователи провели обыски, судя по фото в официальном паблике СУ СК по Омской области, в коттедже депутата.
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омская область
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происшествия, омская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:03 13.10.2021
 
Депутата омского регионального парламента заподозрили в неуплате налогов

Депутата омского регионального парламента заподозрили в неуплате налогов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ОМСК, 14 окт – РИА Новости. Депутата Заксобрания и директора "Западно-Сибирского металлургического комбината" подозревают в уклонении от уплаты 46 миллионов рублей налогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СКР.
"Подозреваемый, являясь директором ООО "Западно-Сибирский металлургический комбинат", уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 45,7 миллионов рублей… Директор является депутатом Законодательного собрания, Андрей Кипервар", - сообщили в Следственном комитете.
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 17:13
СК объяснил идею ужесточить ответственность за неуплату налогов
По версии следствия, он включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах организации за 2015-2017 годах, занизив налоговую базу по НДС. СК возбудил уголовное дело в отношении Кипервара по пункту "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Следователи провели обыски, судя по фото в официальном паблике СУ СК по Омской области, в коттедже депутата.
 
ПроисшествияОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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