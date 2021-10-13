https://ria.ru/20211013/shkola-1754310978.html
В Абакане школы усилили охрану из-за слухов о вооруженном человеке
В Абакане школы усилили охрану из-за слухов о вооруженном человеке - РИА Новости, 13.10.2021
В Абакане школы усилили охрану из-за слухов о вооруженном человеке
Власти столицы Хакасии Абакана усилили безопасность в школах из-за сообщений в мессенджерах о вооруженном человеке, сообщается на сайте мэрии Абакана. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T08:22
2021-10-13T08:22
2021-10-13T08:22
происшествия
абакан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КРАСНОЯРСК, 13 окт - РИА Новости. Власти столицы Хакасии Абакана усилили безопасность в школах из-за сообщений в мессенджерах о вооруженном человеке, сообщается на сайте мэрии Абакана."В связи с распространением в некоторых родительских чатах городских школ сообщений о возможном проникновении вооруженного человека в абаканские школы во всех муниципальных учреждениях независимо от сферы деятельности усилены меры безопасности как на входе, так и в целом по зданиям", - говорится в сообщении.В мэрии отметили, что все сообщения немедленно передаются в ФСБ, МВД, Росгвардию, а также принимаются оперативные меры по усилению безопасности. Кроме того, власти попросили родителей быть предельно внимательными, не паниковать, не пересылать сообщений о возможно готовящемся преступлении в соцсети и чаты. О таких сообщениях необходимо сообщать в силовые ведомства.
https://ria.ru/20211012/shkola-1754153053.html
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происшествия, абакан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
В Абакане школы усилили охрану из-за слухов о вооруженном человеке
В Абакане школы усилили меры безопасности из-за сообщений о вооруженном человеке