https://ria.ru/20211013/shaninka-1754393987.html

Профессор ВШЭ готов выступить личным поручителем ректора "Шанинки"

Профессор ВШЭ готов выступить личным поручителем ректора "Шанинки" - РИА Новости, 13.10.2021

Профессор ВШЭ готов выступить личным поручителем ректора "Шанинки"

Профессор ВШЭ Александр Архангельский заявил РИА Новости, что собирается выступить личным поручителем ректора "Шанинки" Сергея Зуева, ходатайство об аресте... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:24

2021-10-13T15:24

2021-10-13T15:38

москва

московская высшая школа социальных и экономических наук

происшествия

манчестерский университет

теодор шанин

россия

сергей зуев

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Профессор ВШЭ Александр Архангельский заявил РИА Новости, что собирается выступить личным поручителем ректора "Шанинки" Сергея Зуева, ходатайство об аресте которого рассмотрит Тверской суд Москвы.Зуев задержан по подозрению в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова."Мы давно знакомы, я уверен, что он непричастен ни к чему. Считаю, что его привлекли по надуманным основаниям, пришел поддержать его, выступлю сегодня поручителем", - сказал Архангельский.Полиция в своем ходатайстве просит установить срок ареста до 7 декабря.Как рассказал РИА Новости член ОНК Москвы Кирилл Беспалов, Зуев вину не признает.Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.Ракова по решению Тверского районного суда Москвы заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ход расследования взят на контроль Следственным департаментом МВД РФ."Шанинка" является негосударственным российско-британским вузом, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.

https://ria.ru/20211001/sledstvie-1752615223.html

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москва

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москва, московская высшая школа социальных и экономических наук, происшествия, манчестерский университет, теодор шанин, россия, сергей зуев