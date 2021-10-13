https://ria.ru/20211013/sessiya-1754341506.html

Женское видение социальной стороны ТЭК будет представлено на РЭН-2021

Женское видение социальной стороны ТЭК будет представлено на РЭН-2021 - РИА Новости, 13.10.2021

Женское видение социальной стороны ТЭК будет представлено на РЭН-2021

В настоящее время топливно-энергетический комплекс России является, возможно, одним из наиболее социально ориентированных секторов экономики. Но есть ли единая... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T12:00

2021-10-13T12:00

2021-10-13T12:00

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МОСКВА, 13 окт – Пресс-служба Росконгресса. В настоящее время топливно-энергетический комплекс России является, возможно, одним из наиболее социально ориентированных секторов экономики. Но есть ли единая целевая модель его развития в этом направлении? Каковы преимущества женских стратегий управления?На эти и многие другие вопросы ответят представительницы российского ТЭК в рамках сессии "Социальное измерение ТЭК: женский взгляд", которая пройдет 14 октября на площадке Российской энергетической недели в ЦВЗ "Манеж".Эксперты также обсудят стратегию корпоративной социальной ответственности (КСО) как неотъемлемую составляющую энергоперехода, эффективность достижения результата через компромисс, возможность достижения гармонии между профессией и семьей в контексте корпоративных практик социальной поддержки женщин и т. д.Среди спикеров: статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко, президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования ("МАКО") Ольга Голышенкова, директор департамента устойчивого развития Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Полина Лион и заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО "Россети" Мария Тихонова.Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве с 13 по 15 октября. Организаторы – Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации и Правительство Москвы.Полная программа Форума доступна на сайте Российской энергетической недели.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 160 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 75 странах мира.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы