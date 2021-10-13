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Женское видение социальной стороны ТЭК будет представлено на РЭН-2021
Женское видение социальной стороны ТЭК будет представлено на РЭН-2021 - РИА Новости, 13.10.2021
Женское видение социальной стороны ТЭК будет представлено на РЭН-2021
В настоящее время топливно-энергетический комплекс России является, возможно, одним из наиболее социально ориентированных секторов экономики. Но есть ли единая... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T12:00
2021-10-13T12:00
пресс-релизы
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МОСКВА, 13 окт – Пресс-служба Росконгресса. В настоящее время топливно-энергетический комплекс России является, возможно, одним из наиболее социально ориентированных секторов экономики. Но есть ли единая целевая модель его развития в этом направлении? Каковы преимущества женских стратегий управления?На эти и многие другие вопросы ответят представительницы российского ТЭК в рамках сессии "Социальное измерение ТЭК: женский взгляд", которая пройдет 14 октября на площадке Российской энергетической недели в ЦВЗ "Манеж".Эксперты также обсудят стратегию корпоративной социальной ответственности (КСО) как неотъемлемую составляющую энергоперехода, эффективность достижения результата через компромисс, возможность достижения гармонии между профессией и семьей в контексте корпоративных практик социальной поддержки женщин и т. д.Среди спикеров: статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко, президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования ("МАКО") Ольга Голышенкова, директор департамента устойчивого развития Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Полина Лион и заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО "Россети" Мария Тихонова.Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве с 13 по 15 октября. Организаторы – Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации и Правительство Москвы.Полная программа Форума доступна на сайте Российской энергетической недели.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 160 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 75 странах мира.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
12:00 13.10.2021
 

Женское видение социальной стороны ТЭК будет представлено на РЭН-2021

© Фото : пресс-служба РосконгрессаТЭК
ТЭК - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© Фото : пресс-служба Росконгресса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – Пресс-служба Росконгресса. В настоящее время топливно-энергетический комплекс России является, возможно, одним из наиболее социально ориентированных секторов экономики. Но есть ли единая целевая модель его развития в этом направлении? Каковы преимущества женских стратегий управления?
На эти и многие другие вопросы ответят представительницы российского ТЭК в рамках сессии "Социальное измерение ТЭК: женский взгляд", которая пройдет 14 октября на площадке Российской энергетической недели в ЦВЗ "Манеж".
Эксперты также обсудят стратегию корпоративной социальной ответственности (КСО) как неотъемлемую составляющую энергоперехода, эффективность достижения результата через компромисс, возможность достижения гармонии между профессией и семьей в контексте корпоративных практик социальной поддержки женщин и т. д.
Среди спикеров: статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко, президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования ("МАКО") Ольга Голышенкова, директор департамента устойчивого развития Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Полина Лион и заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО "Россети" Мария Тихонова.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве с 13 по 15 октября. Организаторы – Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации и Правительство Москвы.
Полная программа Форума доступна на сайте Российской энергетической недели.
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации.
Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.
Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 160 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 75 странах мира.
Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.
Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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