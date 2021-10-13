https://ria.ru/20211013/sertifikat-1754397295.html
Россия представила в ЕС документацию для сверки систем COVID-сертификатов
Россия представила в ЕС документацию для сверки систем COVID-сертификатов - РИА Новости, 13.10.2021
Россия представила в ЕС документацию для сверки систем COVID-сертификатов
Россия представила ЕС документацию для сверки технической совместимости ее системы выдачи COVID-сертификатов с системой ЕС, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:39
2021-10-13T15:39
2021-10-13T15:39
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Россия представила ЕС документацию для сверки технической совместимости ее системы выдачи COVID-сертификатов с системой ЕС, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.Ранее пресс-служба Минздрав РФ сообщила, что Россия и ЕС провели очередную встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса."К нам обратились многие страны мира, которые интересуются европейским цифровым COVID-сертификатом, в том числе Россия. На данном этапе Россия представила свой проект технического "чеклиста", который должна представить любая страна, которая желает присоединиться к системе электронных COVID-сертификатов ЕС", - сообщил собеседник агентства.Он пояснил, что "чеклист помогает сверить, является ли система, используемая третьей страной, технически совместимой с системой Евросоюза".
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, россия, коронавирус covid-19
Россия представила в ЕС документацию для сверки систем COVID-сертификатов
Россия представила в ЕС документацию для сверки совместимости систем COVID-сертификатов