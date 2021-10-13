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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211013/sertifikat-1754332631.html
Мурашко назвал главный параметр взаимного признания COVID-сертификатов
Мурашко назвал главный параметр взаимного признания COVID-сертификатов - РИА Новости, 13.10.2021
Мурашко назвал главный параметр взаимного признания COVID-сертификатов
Ключевым параметром признания сертификатов вакцинации от коронавируса между Россией и ЕС должен быть сам факт прививки и ее эффективность, а не конкретная... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:58
2021-10-13T11:21
распространение коронавируса
в мире
снг
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МИНСК, 13 окт - РИА Новости. Ключевым параметром признания сертификатов вакцинации от коронавируса между Россией и ЕС должен быть сам факт прививки и ее эффективность, а не конкретная вакцина, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."По нашему мнению, ключевым параметром признания сертификатов должен быть факт вакцинации и эффективность вакцины",- сказал Мурашко на заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.В среду сообщалось, что Россия и ЕС провели очередную встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.
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в мире, снг, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, новости - туризм
10:58 13.10.2021 (обновлено: 11:21 13.10.2021)
 
Мурашко назвал главный параметр взаимного признания COVID-сертификатов

Мурашко назвал факт вакцинации главным параметром взаимного признания COVID-сертификатов

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МИНСК, 13 окт - РИА Новости. Ключевым параметром признания сертификатов вакцинации от коронавируса между Россией и ЕС должен быть сам факт прививки и ее эффективность, а не конкретная вакцина, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"По нашему мнению, ключевым параметром признания сертификатов должен быть факт вакцинации и эффективность вакцины",- сказал Мурашко на заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.
В среду сообщалось, что Россия и ЕС провели очередную встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.
Медицинский работник делает женщине прививку в центре вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 14:00Распространение коронавируса
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