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Туризм
https://ria.ru/20211013/sakhalin-1754324536.html
У берегов Сахалина перевернулась лодка с туристами
У берегов Сахалина перевернулась лодка с туристами - РИА Новости, 13.10.2021
У берегов Сахалина перевернулась лодка с туристами
Моторная лодка с пятью туристами на борту перевернулась у берегов Сахалина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:48
2021-10-13T10:50
туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сахалин
новости - туризм
туризм
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 окт — РИА Новости. Моторная лодка с пятью туристами на борту перевернулась у берегов Сахалина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.Это произошло у одной из самых посещаемых достопримечательностей островов — маяка Анива."После сообщения МЧС силами корабельного состава Пограничного управления пятеро граждан были обнаружены на мысе Анива. Подавали сигнал бедствия фонарем. Люди эвакуированы. Сегодня утром их доставили на берег. Медик пограничного корабля осмотрел, жизни и здоровью ничего не угрожает", — сообщили в управлении.В министерстве туризма Сахалинской области рассказали, что катал пассажиров на маломерном судне житель села Новиково Корсаковского района, который не является сотрудником какого-либо туроператора и не имеет лицензии на морские перевозки."Министерство туризма информирует жителей и гостей региона о необходимости приобретения услуг по морской перевозке или экскурсионному обслуживанию на воде у компаний и организаций, имеющих транспортную лицензию на перевозку пассажиров и допуски от контрольно-надзорных органов", — сообщили в ведомстве. Чиновники отмечают, что только такие компании несут полную ответственность за безопасность пассажиров и ежегодно проходят техосмотры транспорта.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сахалин, новости - туризм, туризм, россия, происшествия, сахалинская область
10:48 13.10.2021 (обновлено: 10:50 13.10.2021)
 
У берегов Сахалина перевернулась лодка с туристами

Пограничники обнаружили выбравшихся из воды туристов на мысе Анива

CC BY-SA 4.0 / Yaroslav Shuraev / Aniva lighthouse, Sakhalin, Russia (cropped a photo)Заброшенный маяк острова Сахалин был построен японцами в 1939 году на небольшой скале, возле труднодоступного мыса Анива
Заброшенный маяк острова Сахалин был построен японцами в 1939 году на небольшой скале, возле труднодоступного мыса Анива - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Yaroslav Shuraev / Aniva lighthouse, Sakhalin, Russia (cropped a photo)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 окт — РИА Новости. Моторная лодка с пятью туристами на борту перевернулась у берегов Сахалина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
Это произошло у одной из самых посещаемых достопримечательностей островов — маяка Анива.
"После сообщения МЧС силами корабельного состава Пограничного управления пятеро граждан были обнаружены на мысе Анива. Подавали сигнал бедствия фонарем. Люди эвакуированы. Сегодня утром их доставили на берег. Медик пограничного корабля осмотрел, жизни и здоровью ничего не угрожает", — сообщили в управлении.
В министерстве туризма Сахалинской области рассказали, что катал пассажиров на маломерном судне житель села Новиково Корсаковского района, который не является сотрудником какого-либо туроператора и не имеет лицензии на морские перевозки.
"Министерство туризма информирует жителей и гостей региона о необходимости приобретения услуг по морской перевозке или экскурсионному обслуживанию на воде у компаний и организаций, имеющих транспортную лицензию на перевозку пассажиров и допуски от контрольно-надзорных органов", — сообщили в ведомстве.
Чиновники отмечают, что только такие компании несут полную ответственность за безопасность пассажиров и ежегодно проходят техосмотры транспорта.
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