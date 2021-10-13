https://ria.ru/20211013/sakhalin-1754324536.html

У берегов Сахалина перевернулась лодка с туристами

У берегов Сахалина перевернулась лодка с туристами - РИА Новости, 13.10.2021

У берегов Сахалина перевернулась лодка с туристами

Моторная лодка с пятью туристами на борту перевернулась у берегов Сахалина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T10:48

2021-10-13T10:48

2021-10-13T10:50

туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сахалин

новости - туризм

туризм

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727476499_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_0e086ea92c7bcce46afa9569a499d150.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 окт — РИА Новости. Моторная лодка с пятью туристами на борту перевернулась у берегов Сахалина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.Это произошло у одной из самых посещаемых достопримечательностей островов — маяка Анива."После сообщения МЧС силами корабельного состава Пограничного управления пятеро граждан были обнаружены на мысе Анива. Подавали сигнал бедствия фонарем. Люди эвакуированы. Сегодня утром их доставили на берег. Медик пограничного корабля осмотрел, жизни и здоровью ничего не угрожает", — сообщили в управлении.В министерстве туризма Сахалинской области рассказали, что катал пассажиров на маломерном судне житель села Новиково Корсаковского района, который не является сотрудником какого-либо туроператора и не имеет лицензии на морские перевозки."Министерство туризма информирует жителей и гостей региона о необходимости приобретения услуг по морской перевозке или экскурсионному обслуживанию на воде у компаний и организаций, имеющих транспортную лицензию на перевозку пассажиров и допуски от контрольно-надзорных органов", — сообщили в ведомстве. Чиновники отмечают, что только такие компании несут полную ответственность за безопасность пассажиров и ежегодно проходят техосмотры транспорта.

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

сахалин

россия

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сахалин, новости - туризм, туризм, россия, происшествия, сахалинская область