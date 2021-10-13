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https://ria.ru/20211013/saakashvili-1754468716.html
Саакашвили рассказал, что до задержания успел съесть всего один хинкали
Саакашвили рассказал, что до задержания успел съесть всего один хинкали - РИА Новости, 13.10.2021
Саакашвили рассказал, что до задержания успел съесть всего один хинкали
Задержанный в Грузии почти две недели назад экс-президент этой страны Михаил Саакашвили признался, что до задержания успел съесть на родине успел съесть лишь... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T22:25
2021-10-13T22:27
в мире
грузия
тбилиси
батуми
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 13 окт - РИА Новости. Задержанный в Грузии почти две недели назад экс-президент этой страны Михаил Саакашвили признался, что до задержания успел съесть на родине успел съесть лишь один хинкали.В соцсетях ранее была опубликована видеозапись задержания Саакашвили на квартире в Тбилиси. В записи было заметно, что на столе у него лежала коробка с хинкали и спиртные напитки."Я посетил Батуми, Кутаиси, Поти, Ланчхути, несколько мест в Самегрело (регион на западе Грузии - ред.). Я попробовал лобиани (лепешка с вареной фасолью - ред.) на перевали Рикоти и до задержания заказал хинкали. К сожалению, успел съел только одну штуку", - cообщил политик в письменном интервью оппозиционной грузинской телекомпании "Мтавари архи".По словам Саакашвили, когда он публиковал в соцсетях первое видео из Батуми, он был уверен что его вскоре задержат, так как съемка была сделана с места, где установлено много камер наблюдения. Кроме того, Саакашвили назвал "жертвами несправедливости" трех граждан, которые были задержаны по делу о его незаконном въезде в Грузию, так как помогли ему перебраться через границу.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211011/saakashvili-1754038285.html
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в мире, грузия, тбилиси, батуми, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
22:25 13.10.2021 (обновлено: 22:27 13.10.2021)
 
Саакашвили рассказал, что до задержания успел съесть всего один хинкали

Саакашвили рассказал, что до задержания успел съесть лепешку с фасолью и один хинкали

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 13 окт - РИА Новости. Задержанный в Грузии почти две недели назад экс-президент этой страны Михаил Саакашвили признался, что до задержания успел съесть на родине успел съесть лишь один хинкали.
В соцсетях ранее была опубликована видеозапись задержания Саакашвили на квартире в Тбилиси. В записи было заметно, что на столе у него лежала коробка с хинкали и спиртные напитки.
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По словам Саакашвили, когда он публиковал в соцсетях первое видео из Батуми, он был уверен что его вскоре задержат, так как съемка была сделана с места, где установлено много камер наблюдения. Кроме того, Саакашвили назвал "жертвами несправедливости" трех граждан, которые были задержаны по делу о его незаконном въезде в Грузию, так как помогли ему перебраться через границу.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

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В миреГрузияТбилисиБатумиМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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