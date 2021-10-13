https://ria.ru/20211013/saakashvili-1754343403.html

На Украине рассказали о работе по возвращению Саакашвили

На Украине рассказали о работе по возвращению Саакашвили - РИА Новости, 13.10.2021

На Украине рассказали о работе по возвращению Саакашвили

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев определяет лучший алгоритм возвращения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в страну, это... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:54

2021-10-13T11:54

2021-10-13T11:54

в мире

киев

грузия

михаил саакашвили

владимир зеленский

рустави

дмитрий кулеба

задержание саакашвили в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752787765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85d30743c711c53f32a645eac684e537.jpg

КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев определяет лучший алгоритм возвращения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в страну, это может быть не только экстрадиция.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили."Мы поддерживаем постоянную связь с Михаилом Саакашвили, адвокаты имеют к нему доступ, консул имеет беспрепятственный доступ, уже состоялись несколько разговоров с ним, где мы выяснили его позицию. Мы знаем позицию адвокатов. Сейчас мы изучаем юридические моменты этого дела и выбираем лучший алгоритм, который будем применять в этом случае", - сказал Кулеба на брифинге в среду, трансляция велась в Facebook.Он добавил, что как только Киев определится с тем, каким путем будет добиваться возвращения на Украину Саакашвили, МИД сообщит об этом."Еще раз подчеркиваю, что Михаил Саакашвили является гражданином нашей страны, а мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Поэтому, когда будет принято решение о том, каким именно путем двигаться, это может быть не только экстрадиция, тогда мы проинформируем вас", - обещает Кулеба.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211013/saakashvili-1754320530.html

https://ria.ru/20211011/obeschanie-1754077142.html

киев

грузия

рустави

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, рустави, дмитрий кулеба, задержание саакашвили в грузии