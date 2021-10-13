На Украине рассказали о работе по возвращению Саакашвили
На Украине определяют лучший алгоритм возвращения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
© AP Photo / Sergei Grits
КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев определяет лучший алгоритм возвращения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в страну, это может быть не только экстрадиция.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили.
"Мы поддерживаем постоянную связь с Михаилом Саакашвили, адвокаты имеют к нему доступ, консул имеет беспрепятственный доступ, уже состоялись несколько разговоров с ним, где мы выяснили его позицию. Мы знаем позицию адвокатов. Сейчас мы изучаем юридические моменты этого дела и выбираем лучший алгоритм, который будем применять в этом случае", - сказал Кулеба на брифинге в среду, трансляция велась в Facebook.
Он добавил, что как только Киев определится с тем, каким путем будет добиваться возвращения на Украину Саакашвили, МИД сообщит об этом.
"Еще раз подчеркиваю, что Михаил Саакашвили является гражданином нашей страны, а мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Поэтому, когда будет принято решение о том, каким именно путем двигаться, это может быть не только экстрадиция, тогда мы проинформируем вас", - обещает Кулеба.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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