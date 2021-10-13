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https://ria.ru/20211013/saakashvili-1754343403.html
На Украине рассказали о работе по возвращению Саакашвили
На Украине рассказали о работе по возвращению Саакашвили - РИА Новости, 13.10.2021
На Украине рассказали о работе по возвращению Саакашвили
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев определяет лучший алгоритм возвращения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в страну, это... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:54
2021-10-13T11:54
в мире
киев
грузия
михаил саакашвили
владимир зеленский
рустави
дмитрий кулеба
задержание саакашвили в грузии
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КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев определяет лучший алгоритм возвращения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в страну, это может быть не только экстрадиция.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили."Мы поддерживаем постоянную связь с Михаилом Саакашвили, адвокаты имеют к нему доступ, консул имеет беспрепятственный доступ, уже состоялись несколько разговоров с ним, где мы выяснили его позицию. Мы знаем позицию адвокатов. Сейчас мы изучаем юридические моменты этого дела и выбираем лучший алгоритм, который будем применять в этом случае", - сказал Кулеба на брифинге в среду, трансляция велась в Facebook.Он добавил, что как только Киев определится с тем, каким путем будет добиваться возвращения на Украину Саакашвили, МИД сообщит об этом."Еще раз подчеркиваю, что Михаил Саакашвили является гражданином нашей страны, а мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Поэтому, когда будет принято решение о том, каким именно путем двигаться, это может быть не только экстрадиция, тогда мы проинформируем вас", - обещает Кулеба.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211013/saakashvili-1754320530.html
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в мире, киев, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, рустави, дмитрий кулеба, задержание саакашвили в грузии
11:54 13.10.2021
 
На Украине рассказали о работе по возвращению Саакашвили

На Украине определяют лучший алгоритм возвращения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев определяет лучший алгоритм возвращения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в страну, это может быть не только экстрадиция.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили.
Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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"Мы поддерживаем постоянную связь с Михаилом Саакашвили, адвокаты имеют к нему доступ, консул имеет беспрепятственный доступ, уже состоялись несколько разговоров с ним, где мы выяснили его позицию. Мы знаем позицию адвокатов. Сейчас мы изучаем юридические моменты этого дела и выбираем лучший алгоритм, который будем применять в этом случае", - сказал Кулеба на брифинге в среду, трансляция велась в Facebook.
Он добавил, что как только Киев определится с тем, каким путем будет добиваться возвращения на Украину Саакашвили, МИД сообщит об этом.
"Еще раз подчеркиваю, что Михаил Саакашвили является гражданином нашей страны, а мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Поэтому, когда будет принято решение о том, каким именно путем двигаться, это может быть не только экстрадиция, тогда мы проинформируем вас", - обещает Кулеба.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
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В миреКиевГрузияМихаил СаакашвилиВладимир ЗеленскийРуставиДмитрий КулебаЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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