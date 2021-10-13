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https://ria.ru/20211013/saakashvili-1754320530.html
Более 50 тысяч человек подписали петицию за освобождение Саакашвили
Более 50 тысяч человек подписали петицию за освобождение Саакашвили - РИА Новости, 13.10.2021
Более 50 тысяч человек подписали петицию за освобождение Саакашвили
Более 51 тысячи человек подписали петицию за освобождение заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отмечается в данных на сайте документа. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T10:00
2021-10-13T10:00
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 13 окт - РИА Новости. Более 51 тысячи человек подписали петицию за освобождение заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отмечается в данных на сайте документа.Петиция была создана 7 октября и адресована на имя правительства. Чтобы документ был передан адресату, согласно указаниям в данной петиции, необходимо набрать 75 тысяч подписей. В Грузии петиции носят лишь консультативный характер и не обязывают государство принимать какие-либо решения.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211010/aktsiya-1753902858.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
10:00 13.10.2021
 
Более 50 тысяч человек подписали петицию за освобождение Саакашвили

Более 51 тысячи человек подписали петицию за освобождение экс-президента Грузии Саакашвили

© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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ТБИЛИСИ, 13 окт - РИА Новости. Более 51 тысячи человек подписали петицию за освобождение заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отмечается в данных на сайте документа.
Петиция была создана 7 октября и адресована на имя правительства. Чтобы документ был передан адресату, согласно указаниям в данной петиции, необходимо набрать 75 тысяч подписей. В Грузии петиции носят лишь консультативный характер и не обязывают государство принимать какие-либо решения.
Участники митинга за освобождение арестованного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили у здания тюрьмы в Рустави
10 октября, 17:33
В Тбилиси началась акция с требованием освободить Саакашвили
"Если вы считаете, что третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который голодает уже несколько дней, нужно выпустить из тюрьмы и дать ему возможность нормально участвовать в гражданских и политических процессах, то подпишите петицию. Вместе мы освободим президента из плена", - сказано в документе, который подписали 51 132 человека.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 09:14
Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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