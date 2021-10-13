https://ria.ru/20211013/rynok-1754375817.html

Газовая ситуация в Европе не выглядит сбалансированной, заявил Путин

Газовая ситуация в Европе не выглядит сбалансированной, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2021

Газовая ситуация в Европе не выглядит сбалансированной, заявил Путин

Ситуация на европейском газовом рынке не выглядит сбалансированной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:25

2021-10-13T14:25

2021-10-13T14:45

в мире

природный газ

европа

владимир путин

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Ситуация на европейском газовом рынке не выглядит сбалансированной, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация на газовом рынке, прежде всего европейском, пока не выглядит сбалансированно и предсказуемо", - сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.По его словам, главная причина заключается в том, что "не все на этом рынке зависит от производителей"."Не меньшую, а то и большую роль здесь играют потребители газа", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20211013/zavisimost-1754368600.html

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2021

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в мире, природный газ, европа, владимир путин, россия, цены на нефть