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Газовая ситуация в Европе не выглядит сбалансированной, заявил Путин
Газовая ситуация в Европе не выглядит сбалансированной, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2021
Газовая ситуация в Европе не выглядит сбалансированной, заявил Путин
Ситуация на европейском газовом рынке не выглядит сбалансированной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:25
2021-10-13T14:25
2021-10-13T14:45
в мире
природный газ
европа
владимир путин
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Ситуация на европейском газовом рынке не выглядит сбалансированной, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация на газовом рынке, прежде всего европейском, пока не выглядит сбалансированно и предсказуемо", - сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.По его словам, главная причина заключается в том, что "не все на этом рынке зависит от производителей"."Не меньшую, а то и большую роль здесь играют потребители газа", - добавил глава государства.
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в мире, природный газ, европа, владимир путин, россия, цены на нефть
14:25 13.10.2021 (обновлено: 14:45 13.10.2021)
Газовая ситуация в Европе не выглядит сбалансированной, заявил Путин
Путин заявил, что ситуация на европейском газовом рынке не выглядит сбалансированной