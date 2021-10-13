Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/razvitie-1754383426.html
Путин рассказал, что необходимо для устойчивого развития стран
Путин рассказал, что необходимо для устойчивого развития стран - РИА Новости, 13.10.2021
Путин рассказал, что необходимо для устойчивого развития стран
Для устойчивого развития стран нужны взвешенные решения как производителей, так и потребителей энергорынка, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:45
2021-10-13T15:02
в мире
владимир путин
россия
европа
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753748694_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_d19f331ba78994ecf6f57574c1b062f8.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Для устойчивого развития стран нужны взвешенные решения как производителей, так и потребителей энергорынка, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя"."Последствия пандемии, встряска региональных энергетических рынков еще раз показали, насколько значима для современного мира стабильная уверенная работа ТЭКа, снабжение потребителей доступной энергией при минимальном воздействии на окружающую среду. Чтобы обеспечить энергетическую и экологическую безопасность планеты, нужны взвешенные, ответственные действия всех участников рынка, как производителей, так и потребителей, ориентированные на длительную перспективу, в интересах устойчивого развития наших стран, для обеспечения благополучия наших народов", - сказал Путин."Россия готова к такому созидательному, доверительному, плотному сотрудничеству, в том числе, к прямому диалогу с нашими партнерами в Европе, с Еврокомиссией, для поиска общих решений для стабилизации энергетических рынков и борьбе с изменениями климата. Уверен, вместе мы обязательно добьемся результатов в решении этих непростых вопросов", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20211007/energorynok-1753525579.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753748694_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_634cbab21c9acb65e69e8a5946d0a94e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, владимир путин, россия, европа, еврокомиссия
14:45 13.10.2021 (обновлено: 15:02 13.10.2021)
 
Путин рассказал, что необходимо для устойчивого развития стран

Путин: для развития нужны взвешенные решения производителей и потребителей энергорынка

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Для устойчивого развития стран нужны взвешенные решения как производителей, так и потребителей энергорынка, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
"Последствия пандемии, встряска региональных энергетических рынков еще раз показали, насколько значима для современного мира стабильная уверенная работа ТЭКа, снабжение потребителей доступной энергией при минимальном воздействии на окружающую среду. Чтобы обеспечить энергетическую и экологическую безопасность планеты, нужны взвешенные, ответственные действия всех участников рынка, как производителей, так и потребителей, ориентированные на длительную перспективу, в интересах устойчивого развития наших стран, для обеспечения благополучия наших народов", - сказал Путин.
"Россия готова к такому созидательному, доверительному, плотному сотрудничеству, в том числе, к прямому диалогу с нашими партнерами в Европе, с Еврокомиссией, для поиска общих решений для стабилизации энергетических рынков и борьбе с изменениями климата. Уверен, вместе мы обязательно добьемся результатов в решении этих непростых вопросов", - добавил президент РФ.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 15:32
В Чехии считают, что заявления Путина помогут стабилизировать энергорынок
 
В миреВладимир ПутинРоссияЕвропаЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Обвинители утверждают, что Парнас умышленно нарушил законы США, сообщила WP
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
02:57Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы
Лента новостейМолния