https://ria.ru/20211013/razvitie-1754383426.html
Путин рассказал, что необходимо для устойчивого развития стран
Путин рассказал, что необходимо для устойчивого развития стран - РИА Новости, 13.10.2021
Путин рассказал, что необходимо для устойчивого развития стран
Для устойчивого развития стран нужны взвешенные решения как производителей, так и потребителей энергорынка, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:45
2021-10-13T14:45
2021-10-13T15:02
в мире
владимир путин
россия
европа
еврокомиссия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Для устойчивого развития стран нужны взвешенные решения как производителей, так и потребителей энергорынка, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя"."Последствия пандемии, встряска региональных энергетических рынков еще раз показали, насколько значима для современного мира стабильная уверенная работа ТЭКа, снабжение потребителей доступной энергией при минимальном воздействии на окружающую среду. Чтобы обеспечить энергетическую и экологическую безопасность планеты, нужны взвешенные, ответственные действия всех участников рынка, как производителей, так и потребителей, ориентированные на длительную перспективу, в интересах устойчивого развития наших стран, для обеспечения благополучия наших народов", - сказал Путин."Россия готова к такому созидательному, доверительному, плотному сотрудничеству, в том числе, к прямому диалогу с нашими партнерами в Европе, с Еврокомиссией, для поиска общих решений для стабилизации энергетических рынков и борьбе с изменениями климата. Уверен, вместе мы обязательно добьемся результатов в решении этих непростых вопросов", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20211007/energorynok-1753525579.html
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в мире, владимир путин, россия, европа, еврокомиссия
14:45 13.10.2021 (обновлено: 15:02 13.10.2021)
Путин рассказал, что необходимо для устойчивого развития стран
Путин: для развития нужны взвешенные решения производителей и потребителей энергорынка