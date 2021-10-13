https://ria.ru/20211013/putin-1754421729.html

"Она жива". Путин рассказал о российской оппозиции

Путин рассказал о работе российской оппозиции - РИА Новости, 13.10.2021

"Она жива". Путин рассказал о российской оппозиции

Президент России Владимир Путин заявил, что оппозиция в РФ есть, она жива и критикует власть. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T17:19

2021-10-13T17:19

2021-10-13T21:01

политика

владимир путин

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что оппозиция в РФ есть, она жива и критикует власть."Что касается в целом оппозиции: она у нас работает, жива, критикует власть. Причем критикует так жестко, повторюсь еще раз, как может быть и не критикуют в других странах", - сказал Путин, выступая на "Российской энергетической неделе".По словам Путина, чтобы убедиться в том, что оппозиция в стране жива, достаточно включить "некоторые российские СМИ"."Они же работают, никто их не трогает, все нормально. Более того, деньги еще от "Газпрома" получают. "Газпром" продает газ в Европу и финансирует оппозиционные СМИ", - добавил Путин.

https://ria.ru/20210923/kritika-1751484629.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021