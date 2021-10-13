https://ria.ru/20211013/putin-1754421729.html
"Она жива". Путин рассказал о российской оппозиции
Путин рассказал о работе российской оппозиции - РИА Новости, 13.10.2021
"Она жива". Путин рассказал о российской оппозиции
Президент России Владимир Путин заявил, что оппозиция в РФ есть, она жива и критикует власть. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T17:19
2021-10-13T17:19
2021-10-13T21:01
политика
владимир путин
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что оппозиция в РФ есть, она жива и критикует власть."Что касается в целом оппозиции: она у нас работает, жива, критикует власть. Причем критикует так жестко, повторюсь еще раз, как может быть и не критикуют в других странах", - сказал Путин, выступая на "Российской энергетической неделе".По словам Путина, чтобы убедиться в том, что оппозиция в стране жива, достаточно включить "некоторые российские СМИ"."Они же работают, никто их не трогает, все нормально. Более того, деньги еще от "Газпрома" получают. "Газпром" продает газ в Европу и финансирует оппозиционные СМИ", - добавил Путин.
https://ria.ru/20210923/kritika-1751484629.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
17:19 13.10.2021 (обновлено: 21:01 13.10.2021)
Путин рассказал о работе российской оппозиции
Путин: оппозиция в России критикует так жестко, как не критикуют в других странах
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил, что оппозиция в РФ
есть, она жива и критикует власть.
"Что касается в целом оппозиции: она у нас работает, жива, критикует власть. Причем критикует так жестко, повторюсь еще раз, как может быть и не критикуют в других странах", - сказал Путин, выступая на "Российской энергетической неделе".
По словам Путина, чтобы убедиться в том, что оппозиция в стране жива, достаточно включить "некоторые российские СМИ".
"Они же работают, никто их не трогает, все нормально. Более того, деньги еще от "Газпрома" получают. "Газпром" продает газ в Европу и финансирует оппозиционные СМИ", - добавил Путин.