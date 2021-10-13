https://ria.ru/20211013/putin-1754407591.html

Путин назвал последствия односторонних решений по углеродному регулированию

Путин назвал последствия односторонних решений по углеродному регулированию - РИА Новости, 13.10.2021

Путин назвал последствия односторонних решений по углеродному регулированию

Если решения ЕС по углеродному регулированию будут односторонними, это приведет к росту цен, который сейчас наблюдается на рынке газа, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:22

2021-10-13T16:22

2021-10-13T17:05

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Если решения ЕС по углеродному регулированию будут односторонними, это приведет к росту цен, который сейчас наблюдается на рынке газа, заявил президент РФ Владимир Путин."То, что мы сейчас видим и слышим в Евросоюзе по поводу углеродного налога, конечно, вызывает определенные озабоченности, потому что если решения будут приняты в одностороннем порядке, если мы увидим, что это инструмент недобросовестной конкурентной борьбы, то я думаю, в этом случае результат будет похожим на тот, что сейчас происходит. Просто цены будут подниматься вот и все. Вот как американцы сделали: ушли с европейского рынка или понизили объем продаж наполовину и снизили на 14 миллиардов кубических метров поставок газа, ...ну вот и все. Но так же будет и в этом случае. Если будут приняты неадекватные решения, то соответствующим образом будем на это реагировать",- сказал президент РФ, выступая на Российской энергетической неделе.Он также подчеркнул, что у России есть естественные конкурентные преимущества в связи с наличием разного углеводородного сырья."Нужно относиться к этому как к данности. Ничего с этим не поделаешь. Не нужно изобретать каких-то механизмов, чтобы так или иначе подобраться к этим естественным конкурентным преимуществам, их ограничить. Нужно вести честный и открытый диалог. Мы к этому готовы",- добавил Путин

https://ria.ru/20211013/problema-1754389513.html

https://ria.ru/20211013/gaz-1754376070.html

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в мире, владимир путин, евросоюз, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021