16:22 13.10.2021 (обновлено: 17:05 13.10.2021)
Путин назвал последствия односторонних решений по углеродному регулированию
Путин рассказал о последствиях односторонних решений ЕС по углеродному регулированию
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Если решения ЕС по углеродному регулированию будут односторонними, это приведет к росту цен, который сейчас наблюдается на рынке газа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"То, что мы сейчас видим и слышим в Евросоюзе по поводу углеродного налога, конечно, вызывает определенные озабоченности, потому что если решения будут приняты в одностороннем порядке, если мы увидим, что это инструмент недобросовестной конкурентной борьбы, то я думаю, в этом случае результат будет похожим на тот, что сейчас происходит. Просто цены будут подниматься вот и все. Вот как американцы сделали: ушли с европейского рынка или понизили объем продаж наполовину и снизили на 14 миллиардов кубических метров поставок газа, ...ну вот и все. Но так же будет и в этом случае. Если будут приняты неадекватные решения, то соответствующим образом будем на это реагировать",- сказал президент РФ, выступая на Российской энергетической неделе.
Он также подчеркнул, что у России есть естественные конкурентные преимущества в связи с наличием разного углеводородного сырья.
"Нужно относиться к этому как к данности. Ничего с этим не поделаешь. Не нужно изобретать каких-то механизмов, чтобы так или иначе подобраться к этим естественным конкурентным преимуществам, их ограничить. Нужно вести честный и открытый диалог. Мы к этому готовы",- добавил Путин
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