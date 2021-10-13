https://ria.ru/20211013/putin-1754388852.html

Путин рассказал о вкладе России в декарбонизацию энергетики

Путин рассказал о вкладе России в декарбонизацию энергетики - РИА Новости, 13.10.2021

Путин рассказал о вкладе России в декарбонизацию энергетики

Россия продолжит экспорт атомных технологий, внося вклад в декарбонизацию энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:12

2021-10-13T15:12

2021-10-13T15:12

экономика

владимир путин

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия продолжит экспорт атомных технологий, внося вклад в декарбонизацию энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы продолжим экспорт атомных технологий и тем самым будем вносить свой вклад в декарбонизацию энергетики",- сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.По его словам, Россия обладает уникальным практическим опытом разработки и длительной эксплуатации атомных технологий, включая реакторы на быстрых нейтронах, которые в перспективе позволят перейти на замкнутый топливный цикл.

https://ria.ru/20211013/oruzhie-1754384274.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021