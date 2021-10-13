https://ria.ru/20211013/putin-1754388852.html
Путин рассказал о вкладе России в декарбонизацию энергетики
Путин рассказал о вкладе России в декарбонизацию энергетики - РИА Новости, 13.10.2021
Путин рассказал о вкладе России в декарбонизацию энергетики
Россия продолжит экспорт атомных технологий, внося вклад в декарбонизацию энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:12
2021-10-13T15:12
2021-10-13T15:12
экономика
владимир путин
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия продолжит экспорт атомных технологий, внося вклад в декарбонизацию энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы продолжим экспорт атомных технологий и тем самым будем вносить свой вклад в декарбонизацию энергетики",- сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.По его словам, Россия обладает уникальным практическим опытом разработки и длительной эксплуатации атомных технологий, включая реакторы на быстрых нейтронах, которые в перспективе позволят перейти на замкнутый топливный цикл.
https://ria.ru/20211013/oruzhie-1754384274.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
Путин рассказал о вкладе России в декарбонизацию энергетики
Путин заявил, что Россия продолжит экспорт атомных технологий, внося вклад в декарбонизацию энергетики