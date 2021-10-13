https://ria.ru/20211013/putin-1754376599.html
Путин раскритиковал тех, кто подменяет лозунгами анализ на энергорынке
Путин раскритиковал тех, кто подменяет лозунгами анализ на энергорынке - РИА Новости, 13.10.2021
Путин раскритиковал тех, кто подменяет лозунгами анализ на энергорынке
Некоторые "эксперты" подменяют анализ ситуации на энергетическом рынке Европы пустыми политическими лозунгами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:28
2021-10-13T14:28
2021-10-13T14:58
в мире
европа
владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753459765_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_cd5c9f7357e24ab1c39d85f616b3bc45.jpg
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Некоторые "эксперты" подменяют анализ ситуации на энергетическом рынке Европы пустыми политическими лозунгами, заявил президент России Владимир Путин."Скажу сейчас несколько вещей, которые в этой профессиональной аудитории могут показаться очевидными, просто прописными истинами, однако в последнее время разные ответственные лица их предпочитают забывать и замалчивать, не говорить об этом, подменяя анализ ситуации пустыми политическими лозунгами", - сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
https://ria.ru/20211013/stabilnost-1754380871.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753459765_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_d96e8b76b2511f34f05918e703f7df6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
14:28 13.10.2021 (обновлено: 14:58 13.10.2021)
Путин раскритиковал тех, кто подменяет лозунгами анализ на энергорынке
Путин раскритиковал "экспертов", подменяющих политическими лозунгами анализ на энергорынке