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Путин раскритиковал тех, кто подменяет лозунгами анализ на энергорынке
Путин раскритиковал тех, кто подменяет лозунгами анализ на энергорынке - РИА Новости, 13.10.2021
Путин раскритиковал тех, кто подменяет лозунгами анализ на энергорынке
Некоторые "эксперты" подменяют анализ ситуации на энергетическом рынке Европы пустыми политическими лозунгами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T14:28
2021-10-13T14:58
в мире
европа
владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Некоторые "эксперты" подменяют анализ ситуации на энергетическом рынке Европы пустыми политическими лозунгами, заявил президент России Владимир Путин."Скажу сейчас несколько вещей, которые в этой профессиональной аудитории могут показаться очевидными, просто прописными истинами, однако в последнее время разные ответственные лица их предпочитают забывать и замалчивать, не говорить об этом, подменяя анализ ситуации пустыми политическими лозунгами", - сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
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в мире, европа, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
14:28 13.10.2021 (обновлено: 14:58 13.10.2021)
 
Путин раскритиковал тех, кто подменяет лозунгами анализ на энергорынке

Путин раскритиковал "экспертов", подменяющих политическими лозунгами анализ на энергорынке

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Некоторые "эксперты" подменяют анализ ситуации на энергетическом рынке Европы пустыми политическими лозунгами, заявил президент России Владимир Путин.
"Скажу сейчас несколько вещей, которые в этой профессиональной аудитории могут показаться очевидными, просто прописными истинами, однако в последнее время разные ответственные лица их предпочитают забывать и замалчивать, не говорить об этом, подменяя анализ ситуации пустыми политическими лозунгами", - сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 14:35
Россия выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок, заявил Путин
 
В миреЕвропаВладимир ПутинФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
 
 
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