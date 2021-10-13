https://ria.ru/20211013/putin-1754376599.html

Путин раскритиковал тех, кто подменяет лозунгами анализ на энергорынке

Путин раскритиковал тех, кто подменяет лозунгами анализ на энергорынке - РИА Новости, 13.10.2021

Путин раскритиковал тех, кто подменяет лозунгами анализ на энергорынке

Некоторые "эксперты" подменяют анализ ситуации на энергетическом рынке Европы пустыми политическими лозунгами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T14:28

2021-10-13T14:28

2021-10-13T14:58

в мире

европа

владимир путин

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753459765_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_cd5c9f7357e24ab1c39d85f616b3bc45.jpg

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Некоторые "эксперты" подменяют анализ ситуации на энергетическом рынке Европы пустыми политическими лозунгами, заявил президент России Владимир Путин."Скажу сейчас несколько вещей, которые в этой профессиональной аудитории могут показаться очевидными, просто прописными истинами, однако в последнее время разные ответственные лица их предпочитают забывать и замалчивать, не говорить об этом, подменяя анализ ситуации пустыми политическими лозунгами", - сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

https://ria.ru/20211013/stabilnost-1754380871.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, европа, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021