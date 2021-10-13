https://ria.ru/20211013/promyshlennost-1754387407.html

Минпромторг поддержал проекты развития промышленной сферы Мордовии

Минпромторг поддержал проекты развития промышленной сферы Мордовии - РИА Новости, 13.10.2021

Минпромторг поддержал проекты развития промышленной сферы Мордовии

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и глава Мордовии Артем Здунов обсудили реализацию важных для промышленного развития региона проектов, сообщает пресс-служба РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T15:02

2021-10-13T15:02

2021-10-13T15:02

республика мордовия

экономика

саранск

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

республика мордовия

евразийский экономический союз

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и глава Мордовии Артем Здунов обсудили реализацию важных для промышленного развития региона проектов, сообщает пресс-служба руководителя республики.В начале встречи Мантуров отметил стабильные показатели индекса промышленного производства республики. Так, с января по июль 2021 года показатели индекса опережали аналогичные по стране на 1,1%. При этом на долю Мордовии приходится почти пятая часть общероссийского производства магистральных грузовых вагонов широкой колеи, ламп накаливания, дуговых и светодиодных ламп, около 5% – цемента и фанеры.В ходе совещания был затронут вопрос развития производства оптического волокна и создания в Мордовии промышленного технопарка в сфере радиоэлектронной промышленности. В Саранске с 2016 года функционирует АО "Оптиковолоконные Системы" - единственный на территории Евразийского экономического союза производитель оптического волокна."Минпромторг поддерживает предложение правительства Республики Мордовия по усилению контроля технологических этапов производства на территории России оптоволоконных кабелей, в том числе, как один из первых шагов, - нанесение на кабели обозначений, позволяющих отделить отечественную продукцию от импортной", - цитирует пресс-служба слова Мантурова.Глава Мордовии подчеркнул, что Минпромторгом России уже проделана большая работа по формированию нормативной базы и принятию мер, направленных на поддержку российских производителей. "Эффект от предпринятых мер - за 9 месяцев 2021 года достигнуты рекордные объемы сбыта оптического волокна производства ОВС в размере 1,8 миллиона километров, с ростом к соответствующему период прошлого года почти на треть. При этом доля российского волокна на отечественном рынке достигла в 2021 году 24% против 9% в 2018 году", - отмечается в сообщении.Проект промышленного технопарка в сфере радиоэлектронной промышленности в Мордовии может быть реализован как пилотный в рамках нового механизма господдержки. Впоследствии это производство будет масштабировано на территории индустриального парка "Светотехника", создание которого включено в программу социально-экономического развития Мордовии на 2022-2026 годы. Для размещения новых производств в сфере радиоэлектронной, светотехнической и стекольной промышленности планируют использовать земельный участок и имущественный комплекс завода "Лисма". В ходе встречи было принято решение провести в Мордовии одно из заседаний Координационного совета по промышленности по вопросу развития радиоэлектронной промышленности."Здунов подчеркнул, что исторически в Мордовии радиоэлектронная, электротехническая и светотехническая отрасли являются приоритетными направлениями промышленности. На территории республики создан кластер "Волоконная оптика и оптоэлектроника", работают более 10 промышленных предприятий в сфере радиоэлектроники, а Мордовский госуниверситет имени Огарёва осуществляет подготовку квалифицированных специалистов. В этой связи представляется целесообразным и перспективным развивать данное направление, в том числе в рамках импортозамещения", - подчеркивается в сообщении.Также на встрече обсуждался вопрос поддержки народных художественных промыслов республики. Глава Минпромторга принял предложение главы республики о включении производителей Мордовии в перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, а также о включении региона в пилотный проект "ТЕТРА" по поддержке территорий сохранения и развития традиций и укладов бытования.

https://ria.ru/20210930/mordoviya-1752542228.html

https://ria.ru/20210927/reyting-1752086211.html

https://ria.ru/20210906/gosdolg-1748933113.html

саранск

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экономика, саранск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, республика мордовия, евразийский экономический союз, артем здунов, россия