https://ria.ru/20211013/promyshlennost-1754387407.html
Минпромторг поддержал проекты развития промышленной сферы Мордовии
Минпромторг поддержал проекты развития промышленной сферы Мордовии - РИА Новости, 13.10.2021
Минпромторг поддержал проекты развития промышленной сферы Мордовии
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и глава Мордовии Артем Здунов обсудили реализацию важных для промышленного развития региона проектов, сообщает пресс-служба РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T15:02
2021-10-13T15:02
2021-10-13T15:02
республика мордовия
экономика
саранск
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
республика мордовия
евразийский экономический союз
артем здунов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101412/43/1014124338_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da4905dd7ca8ee204f48224a7632ab8f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и глава Мордовии Артем Здунов обсудили реализацию важных для промышленного развития региона проектов, сообщает пресс-служба руководителя республики.В начале встречи Мантуров отметил стабильные показатели индекса промышленного производства республики. Так, с января по июль 2021 года показатели индекса опережали аналогичные по стране на 1,1%. При этом на долю Мордовии приходится почти пятая часть общероссийского производства магистральных грузовых вагонов широкой колеи, ламп накаливания, дуговых и светодиодных ламп, около 5% – цемента и фанеры.В ходе совещания был затронут вопрос развития производства оптического волокна и создания в Мордовии промышленного технопарка в сфере радиоэлектронной промышленности. В Саранске с 2016 года функционирует АО "Оптиковолоконные Системы" - единственный на территории Евразийского экономического союза производитель оптического волокна."Минпромторг поддерживает предложение правительства Республики Мордовия по усилению контроля технологических этапов производства на территории России оптоволоконных кабелей, в том числе, как один из первых шагов, - нанесение на кабели обозначений, позволяющих отделить отечественную продукцию от импортной", - цитирует пресс-служба слова Мантурова.Глава Мордовии подчеркнул, что Минпромторгом России уже проделана большая работа по формированию нормативной базы и принятию мер, направленных на поддержку российских производителей. "Эффект от предпринятых мер - за 9 месяцев 2021 года достигнуты рекордные объемы сбыта оптического волокна производства ОВС в размере 1,8 миллиона километров, с ростом к соответствующему период прошлого года почти на треть. При этом доля российского волокна на отечественном рынке достигла в 2021 году 24% против 9% в 2018 году", - отмечается в сообщении.Проект промышленного технопарка в сфере радиоэлектронной промышленности в Мордовии может быть реализован как пилотный в рамках нового механизма господдержки. Впоследствии это производство будет масштабировано на территории индустриального парка "Светотехника", создание которого включено в программу социально-экономического развития Мордовии на 2022-2026 годы. Для размещения новых производств в сфере радиоэлектронной, светотехнической и стекольной промышленности планируют использовать земельный участок и имущественный комплекс завода "Лисма". В ходе встречи было принято решение провести в Мордовии одно из заседаний Координационного совета по промышленности по вопросу развития радиоэлектронной промышленности."Здунов подчеркнул, что исторически в Мордовии радиоэлектронная, электротехническая и светотехническая отрасли являются приоритетными направлениями промышленности. На территории республики создан кластер "Волоконная оптика и оптоэлектроника", работают более 10 промышленных предприятий в сфере радиоэлектроники, а Мордовский госуниверситет имени Огарёва осуществляет подготовку квалифицированных специалистов. В этой связи представляется целесообразным и перспективным развивать данное направление, в том числе в рамках импортозамещения", - подчеркивается в сообщении.Также на встрече обсуждался вопрос поддержки народных художественных промыслов республики. Глава Минпромторга принял предложение главы республики о включении производителей Мордовии в перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, а также о включении региона в пилотный проект "ТЕТРА" по поддержке территорий сохранения и развития традиций и укладов бытования.
https://ria.ru/20210930/mordoviya-1752542228.html
https://ria.ru/20210927/reyting-1752086211.html
https://ria.ru/20210906/gosdolg-1748933113.html
саранск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101412/43/1014124338_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c20e8bafde04605d9ebf3e2c0aa59050.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, саранск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, республика мордовия, евразийский экономический союз, артем здунов, россия
Минпромторг поддержал проекты развития промышленной сферы Мордовии
Глава Минпромторга Мантуров отметил показатели индекса промышленного производства Мордовии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости.
Глава Минпромторга
РФ Денис Мантуров
и глава Мордовии Артем Здунов
обсудили реализацию важных для промышленного развития региона проектов, сообщает пресс-служба руководителя республики.
В начале встречи Мантуров отметил стабильные показатели индекса промышленного производства республики. Так, с января по июль 2021 года показатели индекса опережали аналогичные по стране на 1,1%. При этом на долю Мордовии
приходится почти пятая часть общероссийского производства магистральных грузовых вагонов широкой колеи, ламп накаливания, дуговых и светодиодных ламп, около 5% – цемента и фанеры.
В ходе совещания был затронут вопрос развития производства оптического волокна и создания в Мордовии промышленного технопарка в сфере радиоэлектронной промышленности. В Саранске
с 2016 года функционирует АО "Оптиковолоконные Системы" - единственный на территории Евразийского экономического союза
производитель оптического волокна.
"Минпромторг поддерживает предложение правительства Республики Мордовия по усилению контроля технологических этапов производства на территории России
оптоволоконных кабелей, в том числе, как один из первых шагов, - нанесение на кабели обозначений, позволяющих отделить отечественную продукцию от импортной", - цитирует пресс-служба слова Мантурова.
Глава Мордовии подчеркнул, что Минпромторгом России уже проделана большая работа по формированию нормативной базы и принятию мер, направленных на поддержку российских производителей. "Эффект от предпринятых мер - за 9 месяцев 2021 года достигнуты рекордные объемы сбыта оптического волокна производства ОВС в размере 1,8 миллиона километров, с ростом к соответствующему период прошлого года почти на треть. При этом доля российского волокна на отечественном рынке достигла в 2021 году 24% против 9% в 2018 году", - отмечается в сообщении.
Проект промышленного технопарка в сфере радиоэлектронной промышленности в Мордовии может быть реализован как пилотный в рамках нового механизма господдержки. Впоследствии это производство будет масштабировано на территории индустриального парка "Светотехника", создание которого включено в программу социально-экономического развития Мордовии на 2022-2026 годы. Для размещения новых производств в сфере радиоэлектронной, светотехнической и стекольной промышленности планируют использовать земельный участок и имущественный комплекс завода "Лисма". В ходе встречи было принято решение провести в Мордовии одно из заседаний Координационного совета по промышленности по вопросу развития радиоэлектронной промышленности.
"Здунов подчеркнул, что исторически в Мордовии радиоэлектронная, электротехническая и светотехническая отрасли являются приоритетными направлениями промышленности. На территории республики создан кластер "Волоконная оптика и оптоэлектроника", работают более 10 промышленных предприятий в сфере радиоэлектроники, а Мордовский госуниверситет имени Огарёва осуществляет подготовку квалифицированных специалистов. В этой связи представляется целесообразным и перспективным развивать данное направление, в том числе в рамках импортозамещения", - подчеркивается в сообщении.
Также на встрече обсуждался вопрос поддержки народных художественных промыслов республики. Глава Минпромторга принял предложение главы республики о включении производителей Мордовии в перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, а также о включении региона в пилотный проект "ТЕТРА" по поддержке территорий сохранения и развития традиций и укладов бытования.