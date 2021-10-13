https://ria.ru/20211013/proisshestviya-1754402898.html

В Нижнем Новгороде мужчина упал в яму с кипятком во дворе дома

В Нижнем Новгороде мужчина упал в яму с кипятком во дворе дома - РИА Новости, 13.10.2021

В Нижнем Новгороде мужчина упал в яму с кипятком во дворе дома

Уголовное дело завели в Нижнем Новгороде после инцидента с мужчиной, упавшим в яму с кипятком во дворе жилого дома, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:01

2021-10-13T16:01

2021-10-13T16:01

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Уголовное дело завели в Нижнем Новгороде после инцидента с мужчиной, упавшим в яму с кипятком во дворе жилого дома, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, ночью 13 октября во дворе дома по улице Шестой микрорайон Автозаводского района произошла авария трубопровода, 40-летний мужчина вышел во двор, чтобы переставить свою машину в безопасное место, и провалился в яму с горячей водой. Пострадавший смог сам выбраться на поверхность, его доставили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное."По размещенной в СМИ информации о получении ожогов мужчиной, который упал в яму с кипятком, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей). В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20211013/proryv-1754358055.html

нижегородская область

нижний новгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия