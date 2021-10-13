Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/proisshestviya-1754402898.html
В Нижнем Новгороде мужчина упал в яму с кипятком во дворе дома
В Нижнем Новгороде мужчина упал в яму с кипятком во дворе дома - РИА Новости, 13.10.2021
В Нижнем Новгороде мужчина упал в яму с кипятком во дворе дома
Уголовное дело завели в Нижнем Новгороде после инцидента с мужчиной, упавшим в яму с кипятком во дворе жилого дома, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:01
2021-10-13T16:01
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Уголовное дело завели в Нижнем Новгороде после инцидента с мужчиной, упавшим в яму с кипятком во дворе жилого дома, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, ночью 13 октября во дворе дома по улице Шестой микрорайон Автозаводского района произошла авария трубопровода, 40-летний мужчина вышел во двор, чтобы переставить свою машину в безопасное место, и провалился в яму с горячей водой. Пострадавший смог сам выбраться на поверхность, его доставили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное."По размещенной в СМИ информации о получении ожогов мужчиной, который упал в яму с кипятком, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей). В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20211013/proryv-1754358055.html
нижегородская область
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:01 13.10.2021
 
В Нижнем Новгороде мужчина упал в яму с кипятком во дворе дома

В Нижнем Новгороде мужчина упал в яму с кипятком, сейчас он находится в больнице

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Уголовное дело завели в Нижнем Новгороде после инцидента с мужчиной, упавшим в яму с кипятком во дворе жилого дома, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, ночью 13 октября во дворе дома по улице Шестой микрорайон Автозаводского района произошла авария трубопровода, 40-летний мужчина вышел во двор, чтобы переставить свою машину в безопасное место, и провалился в яму с горячей водой. Пострадавший смог сам выбраться на поверхность, его доставили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное.
"По размещенной в СМИ информации о получении ожогов мужчиной, который упал в яму с кипятком, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей). В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Авария на теплотрассе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 12:54
В Новосибирске две машины провалились в яму с кипятком
 
ПроисшествияНижегородская областьНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Обвинители утверждают, что Парнас умышленно нарушил законы США, сообщила WP
04:22Украинцев возмутила реакция ЕС на контракт между "Газпромом" и Венгрией
04:19Министры финансов и главы ЦБ G20 обсудили ситуацию в мировой экономике
04:00Приморец дважды попытался ограбить магазин с пистолетом-зажигалкой
03:57Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
03:50Директор Michelin рассказал, появится ли гид в других городах России
03:36Источники: Путин поручил создать пожарную спецэскадрилью
03:36Пушков оценил вопрос американской журналистки Путину
03:32Путин заявил, что Россия и партнеры по ОПЕК+ находят приемлемые решения
03:28России не представили ни одного доказательства наличия ее войск на Украине
03:21Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания
03:19Премьер Турецкой республики Северного Кипра подал в отставку
03:19США потребовали, чтобы Россия убрала из Европы "нарушающие ДРСМД" ракеты
03:18Специалист рассказал, сколько нужно хранить платежки за квартиру
03:11Путин назвал подъем доходов граждан главной задачей России
03:08Путин заявил, что Россия никого не будет ставить в эксклюзивные условия
03:05Путин высказался о преемнике, судьбе доллара и криптовалюте
03:01Путин заявил, что Россия заинтересована в отсутствии волнений в США
03:00Новые материалы для водородной энергетики создали в России
02:57Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы
Лента новостейМолния