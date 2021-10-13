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В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов - РИА Новости, 13.10.2021
В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
Инспекторы ГИБДД в Приморье вывели на улицу из загоревшегося пятиэтажного дома в поселке Лучегорск 35 жильцов, никто не пострадал, сообщает в среду региональное РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T03:10
2021-10-13T03:10
происшествия
пожарский район
лучегорск
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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Инспекторы ГИБДД в Приморье вывели на улицу из загоревшегося пятиэтажного дома в поселке Лучегорск 35 жильцов, никто не пострадал, сообщает в среду региональное УМВД РФ.Ночью в дежурную часть позвонила жительница поселка Лучегорск, она сообщила, что в ее квартире чувствуется запах дыма. На место выехали находящиеся на патрулировании инспекторы отделения ДПС ГИБДД ОМВД России по Пожарскому району лейтенант полиции Александр Сенник и сержант полиции Евгений Коростов. Полицейские вызвали на место происшествия экстренные службы.
пожарский район
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происшествия, пожарский район, лучегорск, умвд рф
03:10 13.10.2021
 
В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов

В Приморье полицейские вывели из загоревшегося пятиэтажного дома 35 жильцов

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Инспекторы ГИБДД в Приморье вывели на улицу из загоревшегося пятиэтажного дома в поселке Лучегорск 35 жильцов, никто не пострадал, сообщает в среду региональное УМВД РФ.
Ночью в дежурную часть позвонила жительница поселка Лучегорск, она сообщила, что в ее квартире чувствуется запах дыма. На место выехали находящиеся на патрулировании инспекторы отделения ДПС ГИБДД ОМВД России по Пожарскому району лейтенант полиции Александр Сенник и сержант полиции Евгений Коростов. Полицейские вызвали на место происшествия экстренные службы.
"Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции вошли в уже задымленный пятиэтажный дом и, не дожидаясь пожарных, самостоятельно начали эвакуацию жильцов. С пятого этажа, где находился очаг возгорания, эвакуировано семь человек (среди них двое детей). Всего из горящего дома сотрудники полиции вывели 35 граждан. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияПожарский районЛучегорскУМВД РФ
 
 
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