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В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов - РИА Новости, 13.10.2021
В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
Инспекторы ГИБДД в Приморье вывели на улицу из загоревшегося пятиэтажного дома в поселке Лучегорск 35 жильцов, никто не пострадал, сообщает в среду региональное РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T03:10
2021-10-13T03:10
2021-10-13T03:10
происшествия
пожарский район
лучегорск
умвд рф
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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Инспекторы ГИБДД в Приморье вывели на улицу из загоревшегося пятиэтажного дома в поселке Лучегорск 35 жильцов, никто не пострадал, сообщает в среду региональное УМВД РФ.Ночью в дежурную часть позвонила жительница поселка Лучегорск, она сообщила, что в ее квартире чувствуется запах дыма. На место выехали находящиеся на патрулировании инспекторы отделения ДПС ГИБДД ОМВД России по Пожарскому району лейтенант полиции Александр Сенник и сержант полиции Евгений Коростов. Полицейские вызвали на место происшествия экстренные службы.
пожарский район
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РИА Новости
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происшествия, пожарский район, лучегорск, умвд рф
В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
В Приморье полицейские вывели из загоревшегося пятиэтажного дома 35 жильцов