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В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов

В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов - РИА Новости, 13.10.2021

В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов

Инспекторы ГИБДД в Приморье вывели на улицу из загоревшегося пятиэтажного дома в поселке Лучегорск 35 жильцов, никто не пострадал, сообщает в среду региональное РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T03:10

2021-10-13T03:10

2021-10-13T03:10

происшествия

пожарский район

лучегорск

умвд рф

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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Инспекторы ГИБДД в Приморье вывели на улицу из загоревшегося пятиэтажного дома в поселке Лучегорск 35 жильцов, никто не пострадал, сообщает в среду региональное УМВД РФ.Ночью в дежурную часть позвонила жительница поселка Лучегорск, она сообщила, что в ее квартире чувствуется запах дыма. На место выехали находящиеся на патрулировании инспекторы отделения ДПС ГИБДД ОМВД России по Пожарскому району лейтенант полиции Александр Сенник и сержант полиции Евгений Коростов. Полицейские вызвали на место происшествия экстренные службы.

пожарский район

лучегорск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пожарский район, лучегорск, умвд рф