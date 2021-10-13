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В МВД объяснили, почему полицейский повалил пожилого мужчину в ТЦ в Уфе
В МВД объяснили, почему полицейский повалил пожилого мужчину в ТЦ в Уфе - РИА Новости, 13.10.2021
В МВД объяснили, почему полицейский повалил пожилого мужчину в ТЦ в Уфе
Полицейский при проверке торгового комплекса в Уфе на соблюдение санитарных норм задержал мужчину, который вёл себя агрессивно и неадекватно, сообщили РИА... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T09:37
2021-10-13T09:37
происшествия
уфа
россия
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УФА, 13 окт - РИА Новости. Полицейский при проверке торгового комплекса в Уфе на соблюдение санитарных норм задержал мужчину, который вёл себя агрессивно и неадекватно, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео, в котором полицейский сидит на поваленном пожилом мужчине. За кадром женский голос просит стража порядка отпустить старика, но правоохранитель не реагирует и кому-то звонит. Сообщается, что мужчину уложили из-за того, что он вошёл в ТЦ без сертификата о прививке от коронавируса.В Башкирии с 12 октября запрещено входить в торговые центры без справки о вакцинации, о перенесенном коронавирусе или с отрицательным ковид-анализом.В пресс-службе башкирской полиции рассказали, что инцидент произошел 12 октября, когда представителями администрации района, Центра общественной безопасности Уфы и участковым уполномоченным полиции проводились мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в одном из торговых центров Демского района города."Был замечен мужчина с признаками алкогольного опьянения. Он вёл себя неадекватно и агрессивно по отношению к окружающим. На требования сотрудника полиции о прекращении противоправного поведения мужчина не реагировал. В связи с чем для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел внутренних дел", - пояснили в ведомстве.По данным полиции, задержанным оказался ранее судимый местный житель 1963 года рождения. От медицинского освидетельствования он отказался. Решается вопрос о его привлечении к административной ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
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происшествия, уфа, россия
09:37 13.10.2021
 
В МВД объяснили, почему полицейский повалил пожилого мужчину в ТЦ в Уфе

В Уфе полицейский повалил на пол пожилого мужчину из-за агрессивного поведения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УФА, 13 окт - РИА Новости. Полицейский при проверке торгового комплекса в Уфе на соблюдение санитарных норм задержал мужчину, который вёл себя агрессивно и неадекватно, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео, в котором полицейский сидит на поваленном пожилом мужчине. За кадром женский голос просит стража порядка отпустить старика, но правоохранитель не реагирует и кому-то звонит. Сообщается, что мужчину уложили из-за того, что он вошёл в ТЦ без сертификата о прививке от коронавируса.
В Башкирии с 12 октября запрещено входить в торговые центры без справки о вакцинации, о перенесенном коронавирусе или с отрицательным ковид-анализом.
В пресс-службе башкирской полиции рассказали, что инцидент произошел 12 октября, когда представителями администрации района, Центра общественной безопасности Уфы и участковым уполномоченным полиции проводились мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в одном из торговых центров Демского района города.
"Был замечен мужчина с признаками алкогольного опьянения. Он вёл себя неадекватно и агрессивно по отношению к окружающим. На требования сотрудника полиции о прекращении противоправного поведения мужчина не реагировал. В связи с чем для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел внутренних дел", - пояснили в ведомстве.
По данным полиции, задержанным оказался ранее судимый местный житель 1963 года рождения. От медицинского освидетельствования он отказался. Решается вопрос о его привлечении к административной ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 14:05
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