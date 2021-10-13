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В Оренбургской области задержали пятерых полицейских, вымогавших деньги
В Оренбургской области задержали пятерых полицейских, вымогавших деньги - РИА Новости, 13.10.2021
В Оренбургской области задержали пятерых полицейских, вымогавших деньги
Следственные органы Оренбургской области возбудили уголовные дела против пятерых полицейских Орска, подозреваемых в вымогательстве денег у местного жителя,... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T06:41
2021-10-13T06:41
2021-10-13T09:50
происшествия
орск
оренбургская область
россия
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УФА, 13 окт - РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области возбудили уголовные дела против пятерых полицейских Орска, подозреваемых в вымогательстве денег у местного жителя, сообщает СУСК РФ по области.По данным ведомства, фигурантами уголовных дел по статьям УК РФ "превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств" и "разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия" стали пять сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России "Орское".Отмечается, что пять сотрудников полиции в возрасте от 22 до 30 лет задержаны.Пресс-служба областной полиции сообщает, что противоправная деятельность сотрудников пресечена оперативниками собственной безопасности УМВД России по Оренбургской области."Предварительно установлено, что двое из них при патрулировании улиц города Орска остановили местного жителя потребовали передать им 20 тысяч рублей, угрожая в противном случае обнаружить у него при досмотре запрещенные вещества. Затем к общению с молодым человеком присоединились их коллеги, которые оказывали на него моральное и физическое воздействие", - говорится в сообщении управления МВД по региону.Руководством УМВД области назначено проведение служебной проверки, информирует ведомство.
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происшествия, орск, оренбургская область, россия
06:41 13.10.2021 (обновлено: 09:50 13.10.2021)
В Оренбургской области задержали пятерых полицейских, вымогавших деньги
Пятерых полицейских из Орска задержали за вымогательство денег у местного жителя
УФА, 13 окт - РИА Новости.
Следственные органы Оренбургской области
возбудили уголовные дела против пятерых полицейских Орска
, подозреваемых в вымогательстве денег у местного жителя, сообщает СУСК РФ
по области.
По данным ведомства, фигурантами уголовных дел по статьям УК РФ "превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств" и "разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия" стали пять сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России "Орское".
"Полицейские 12 октября возле торгово-развлекательного комплекса в Орске, используя табельные пистолеты системы Макарова и наручники, применяя насилие, совершили разбойное нападение на местного жителя, похитив денежные средства, принадлежащие потерпевшему", - сообщает СУСК РФ по Оренбургской области.
Отмечается, что пять сотрудников полиции в возрасте от 22 до 30 лет задержаны.
Пресс-служба областной полиции сообщает, что противоправная деятельность сотрудников пресечена оперативниками собственной безопасности УМВД России по Оренбургской области.
"Предварительно установлено, что двое из них при патрулировании улиц города Орска остановили местного жителя потребовали передать им 20 тысяч рублей, угрожая в противном случае обнаружить у него при досмотре запрещенные вещества. Затем к общению с молодым человеком присоединились их коллеги, которые оказывали на него моральное и физическое воздействие", - говорится в сообщении управления МВД по региону.
Руководством УМВД области назначено проведение служебной проверки, информирует ведомство.