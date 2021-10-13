https://ria.ru/20211013/politika-1754411166.html
Изъянов в политической системе России меньше, чем на Западе, заявил Путин
Изъянов в политической системе России меньше, чем на Западе, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2021
Изъянов в политической системе России меньше, чем на Западе, заявил Путин
Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, заявил, что в политической системе РФ есть изъяны, но их меньше, чем РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T16:33
2021-10-13T16:33
2021-10-13T16:47
политика
владимир путин
россия
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, заявил, что в политической системе РФ есть изъяны, но их меньше, чем на Западе."Есть ли у нас какие-то изъяны? Есть. Но это не значит, у нас их больше, чем у вас. Я думаю, что даже меньше", - сказал он.
https://ria.ru/20211013/lobbizm-1754410870.html
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политика, владимир путин, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
16:33 13.10.2021 (обновлено: 16:47 13.10.2021)
Изъянов в политической системе России меньше, чем на Западе, заявил Путин
Путин заявил, что в политической системе России есть изъяны, но их меньше, чем на Западе