https://ria.ru/20211013/politika-1754411166.html

Изъянов в политической системе России меньше, чем на Западе, заявил Путин

Изъянов в политической системе России меньше, чем на Западе, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2021

Изъянов в политической системе России меньше, чем на Западе, заявил Путин

Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, заявил, что в политической системе РФ есть изъяны, но их меньше, чем РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T16:33

2021-10-13T16:33

2021-10-13T16:47

политика

владимир путин

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, заявил, что в политической системе РФ есть изъяны, но их меньше, чем на Западе."Есть ли у нас какие-то изъяны? Есть. Но это не значит, у нас их больше, чем у вас. Я думаю, что даже меньше", - сказал он.

https://ria.ru/20211013/lobbizm-1754410870.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021