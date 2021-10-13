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Захарова предостерегла Киев от действий в отношении Поклонской
Захарова предостерегла Киев от действий в отношении Поклонской - РИА Новости, 14.10.2021
Захарова предостерегла Киев от действий в отношении Поклонской
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Украину от действий в отношении назначенного посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-13T18:21
2021-10-14T04:27
в мире
украина
кабо-верде
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
наталья поклонская
мария захарова
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Украину от действий в отношении назначенного посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской.Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Украина может начать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после ее назначения послом РФ в Кабо-Верде. Кроме того, как сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, МИД уже обратился к властям Кабо-Верде по поводу "преступной деятельности" Поклонской. В этой связи Николенко заявил, что у Поклонской "не получится спрятаться даже в Африке"."В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия "не спрячется и в Африке". Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Поклонская заявила РИА Новости, что рада назначению, так как ей нравится дипломатическая работа и сбылась ее мечта. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможное назначение Поклонской главой российской дипмиссии, заявил, что у Киева может появиться возможность "испортить ей жизнь". Он добавил, что "надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины".Поклонская в 2017 году заявила, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014 году.
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в мире, украина, кабо-верде, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), наталья поклонская, мария захарова, россия
18:21 13.10.2021 (обновлено: 04:27 14.10.2021)
 
Захарова предостерегла Киев от действий в отношении Поклонской

Захарова предостерегла Украину после протеста Киева из-за назначения Поклонской послом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Украину от действий в отношении назначенного посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской.
Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Украина может начать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после ее назначения послом РФ в Кабо-Верде. Кроме того, как сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, МИД уже обратился к властям Кабо-Верде по поводу "преступной деятельности" Поклонской. В этой связи Николенко заявил, что у Поклонской "не получится спрятаться даже в Африке".
"В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия "не спрячется и в Африке". Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Поклонская заявила РИА Новости, что рада назначению, так как ей нравится дипломатическая работа и сбылась ее мечта. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможное назначение Поклонской главой российской дипмиссии, заявил, что у Киева может появиться возможность "испортить ей жизнь". Он добавил, что "надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины".
Поклонская в 2017 году заявила, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014 году.
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В миреУкраинаКабо-ВердеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Наталья ПоклонскаяМария ЗахароваРоссия
 
 
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