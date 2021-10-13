https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754435576.html

Захарова предостерегла Киев от действий в отношении Поклонской

Захарова предостерегла Киев от действий в отношении Поклонской - РИА Новости, 14.10.2021

Захарова предостерегла Киев от действий в отношении Поклонской

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Украину от действий в отношении назначенного посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-13T18:21

2021-10-13T18:21

2021-10-14T04:27

в мире

украина

кабо-верде

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

наталья поклонская

мария захарова

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Украину от действий в отношении назначенного посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской.Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что Украина может начать готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после ее назначения послом РФ в Кабо-Верде. Кроме того, как сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, МИД уже обратился к властям Кабо-Верде по поводу "преступной деятельности" Поклонской. В этой связи Николенко заявил, что у Поклонской "не получится спрятаться даже в Африке"."В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия "не спрячется и в Африке". Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Поклонская заявила РИА Новости, что рада назначению, так как ей нравится дипломатическая работа и сбылась ее мечта. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможное назначение Поклонской главой российской дипмиссии, заявил, что у Киева может появиться возможность "испортить ей жизнь". Он добавил, что "надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины".Поклонская в 2017 году заявила, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014 году.

https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754375117.html

украина

кабо-верде

россия

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в мире, украина, кабо-верде, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), наталья поклонская, мария захарова, россия