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Поклонская прокомментировала назначение послом в Кабо-Верде
Поклонская прокомментировала назначение послом в Кабо-Верде - РИА Новости, 13.10.2021
Поклонская прокомментировала назначение послом в Кабо-Верде
Экс-зампред комитета по международным делам Госдумы седьмого созыва Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что рада назначению послом в Кабо-Верде, так как ей... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T11:44
2021-10-13T12:06
кабо-верде
в мире
москва
владимир путин
наталья поклонская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Экс-зампред комитета по международным делам Госдумы седьмого созыва Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что рада назначению послом в Кабо-Верде, так как ей нравится дипломатическая работа и сбылась ее мечта.Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде, сообщается на интернет-портале правовой информации."Я очень рада назначению. Я ждала это назначение. Мне нравится эта работа. Я благодарна президенту, что он доверил мне такой ответственный участок работы. Сбылась моя мечта о дипломатической работе", - сказала Поклонская."Пока идут все подготовительные мероприятия в Москве. Будет акт приема-передачи дел предыдущим послом. Я думаю, это займет неделю-две, но я готова отправиться хоть завтра", - добавила она.
https://ria.ru/20210828/volodin-1747662389.html
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кабо-верде, в мире, москва, владимир путин, наталья поклонская, россия
11:44 13.10.2021 (обновлено: 12:06 13.10.2021)
 
Поклонская прокомментировала назначение послом в Кабо-Верде

Поклонская заявила об исполнившейся мечте благодаря назначению послом в Кабо-Верде

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Экс-зампред комитета по международным делам Госдумы седьмого созыва Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что рада назначению послом в Кабо-Верде, так как ей нравится дипломатическая работа и сбылась ее мечта.
Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде, сообщается на интернет-портале правовой информации.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
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"Я очень рада назначению. Я ждала это назначение. Мне нравится эта работа. Я благодарна президенту, что он доверил мне такой ответственный участок работы. Сбылась моя мечта о дипломатической работе", - сказала Поклонская.
"Пока идут все подготовительные мероприятия в Москве. Будет акт приема-передачи дел предыдущим послом. Я думаю, это займет неделю-две, но я готова отправиться хоть завтра", - добавила она.
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26 июня 2020, 12:07Туризм
С 4 июля российские туристы смогут посетить Кабо-Верде без визы
 
Кабо-ВердеВ миреМоскваВладимир ПутинНаталья ПоклонскаяРоссия
 
 
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