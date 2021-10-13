https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754341161.html

Поклонская прокомментировала назначение послом в Кабо-Верде

Поклонская прокомментировала назначение послом в Кабо-Верде - РИА Новости, 13.10.2021

Поклонская прокомментировала назначение послом в Кабо-Верде

Экс-зампред комитета по международным делам Госдумы седьмого созыва Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что рада назначению послом в Кабо-Верде, так как ей... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T11:44

2021-10-13T11:44

2021-10-13T12:06

кабо-верде

в мире

москва

владимир путин

наталья поклонская

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Экс-зампред комитета по международным делам Госдумы седьмого созыва Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что рада назначению послом в Кабо-Верде, так как ей нравится дипломатическая работа и сбылась ее мечта.Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде, сообщается на интернет-портале правовой информации."Я очень рада назначению. Я ждала это назначение. Мне нравится эта работа. Я благодарна президенту, что он доверил мне такой ответственный участок работы. Сбылась моя мечта о дипломатической работе", - сказала Поклонская."Пока идут все подготовительные мероприятия в Москве. Будет акт приема-передачи дел предыдущим послом. Я думаю, это займет неделю-две, но я готова отправиться хоть завтра", - добавила она.

https://ria.ru/20210828/volodin-1747662389.html

https://ria.ru/20200626/1573505070.html

кабо-верде

москва

россия

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кабо-верде, в мире, москва, владимир путин, наталья поклонская, россия