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Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде - РИА Новости, 13.10.2021
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
Президент Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде, сообщается на интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 13.10.2021
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кабо-верде
владимир путин
наталья поклонская
политика
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде, сообщается на интернет-портале правовой информации."Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде", - говорится в указе.Другим указом Путин освободил от обязанностей посла в Кабо-Верде Владимира Соколенко.Поклонская заявила РИА Новости, что обрадовалась решению. Собеседница агентства отметила, что уже прошла стажировку в МИД и курсы в дипакадемии.До этого Поклонская была депутатом Госдумы седьмого созыва. Она собиралась участвовать в праймериз "Единой России" и в этом году, но еще в мае сняла свою кандидатуру.Ранее должность представителя России в этой западноафриканской республике занимал Владимир Соколенко.
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кабо-верде, владимир путин, наталья поклонская, политика
11:35 13.10.2021 (обновлено: 12:34 13.10.2021)
 
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде

Путин назначил Наталью Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде, сообщается на интернет-портале правовой информации.
"Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде", - говорится в указе.
Другим указом Путин освободил от обязанностей посла в Кабо-Верде Владимира Соколенко.
Поклонская заявила РИА Новости, что обрадовалась решению. Собеседница агентства отметила, что уже прошла стажировку в МИД и курсы в дипакадемии.
"Я ждала это назначение. Мне нравится эта работа. Я благодарна президенту, что он доверил мне такой ответственный участок. <...> Сбылась моя мечта о дипломатической работе", — сказала она.
До этого Поклонская была депутатом Госдумы седьмого созыва. Она собиралась участвовать в праймериз "Единой России" и в этом году, но еще в мае сняла свою кандидатуру.
Ранее должность представителя России в этой западноафриканской республике занимал Владимир Соколенко.
Наталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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Кабо-ВердеВладимир ПутинНаталья ПоклонскаяПолитика
 
 
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